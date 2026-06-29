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Celeb World 29.06.2026

Dua Lipa: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 54α γενέθλια της μητέρας της

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Με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας της, η Dua Lipa μοιράστηκε τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα, αποθεώνοντάς την
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια κίνηση γεμάτη συναίσθημα, η παγκόσμια pop star Dua Lipa θέλησε να γιορτάσει δημόσια τα γενέθλια της μητέρας της, Anesa, η οποία έκλεισε τα 54 της χρόνια. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 28 Ιουνίου, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της οικογενειακά στιγμιότυπα, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη σχέση που τις ενώνει.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Η Dua Lipa περιέγραψε τη μητέρα της με τα πιο γλαφυρά λόγια, τονίζοντας τις αντιθέσεις που την κάνουν μοναδική. «Χρόνια πολλά στην πανέμορφη μαμά μου, την ψυχή του πάρτι, που χορεύει μέχρι τις 4 το πρωί, και τη φωνή της λογικής. Πώς γίνεται να συνυπάρχουν και τα δύο ταυτόχρονα;» έγραψε χαρακτηριστικά. Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να εκφράσει την αγάπη της και στη μητρική τους γλώσσα, κλείνοντας το μήνυμά της με τη φράση «të dua» (σε αγαπώ) στα αλβανικά.

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Ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο αναμνήσεις

Η δημοσίευση περιλάμβανε μια σειρά από φωτογραφίες που «ταξίδεψαν» τους θαυμαστές της στο παρελθόν. Από πιο πρόσφατα στιγμιότυπα μέχρι μια σπάνια και τρυφερή εικόνα της Dua Lipa σε βρεφική ηλικία, αγκαλιά με τη μητέρα της, οι φωτογραφίες προσέφεραν μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
dua_lipa_genethlia_mama (2)
https://www.instagram.com/dualipa/

«Χρόνια πολλά στη μανούλα μου! Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε. Ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή μας το οφείλουμε στην αγάπη, την υπομονή και τη δύναμή σου. Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού και των καρδιών μας», συμπλήρωσε η Dua Lipa, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Anesa στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της και της μετέπειτα πορείας της στη μουσική βιομηχανία.

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dua lipa ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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