Bella Hadid: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μάχη με τη νόσο Lyme

Με μια ματιά Η Bella Hadid αποκάλυψε νέα υποτροπή της νόσου Lyme, περιγράφοντας εξάντληση.

Δυσκολεύεται με απλές καθημερινές δραστηριότητες, ακόμη και με την αναπνοή.

Η κατάσταση είναι δύσκολη παρά την τήρηση ιατρικών οδηγιών.

Ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την υποστήριξη και έστειλε μήνυμα ελπίδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου modeling, επέλεξε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια ιδιαίτερα ευάλωτη πλευρά της καθημερινότητάς της. Μέσα από μια σειρά από προσωπικές αναρτήσεις, το 29χρονο μοντέλο μίλησε ανοιχτά για μια νέα υποτροπή της νόσου Lyme, με την οποία έχει διαγνωστεί από το 2012, αποκαλύπτοντας την εξαντλητική πραγματικότητα που βιώνει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση, η Bella Hadid περιέγραψε την απόλυτη σωματική κατάπτωση που ένιωθε, εξηγώντας πως ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες είχαν γίνει βουνό. «Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή. Κοιμάμαι 11 ώρες και πάλι νιώθω εξαντλημένη. Ακολούθησα κάθε πρωτόκολλο, κάθε συμβουλή γιατρού, όμως η κατάσταση παραμένει δύσκολη», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας με μια δόση αυτοσαρκασμού πως ένιωθε τη δύσπνοια να την καταβάλλει ακόμα και στη διαδρομή από το σαλόνι προς την κουζίνα.

Stranger Things reunion: Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί

Για την Bella Hadid, ένα απλό ντους χωρίς να λιποθυμήσει αποτέλεσε για εκείνη ένα τεράστιο επίτευγμα της ημέρας. Η ανάρτησή της, στην οποία εμφανιζόταν φανερά καταβεβλημένη, προκάλεσε άμεσα κύμα ανησυχίας από τους θαυμαστές της, αναγκάζοντάς την να επανέλθει την επόμενη ημέρα για να διευκρινίσει την κατάσταση.

Κατανοώντας την ανησυχία που προκλήθηκε, το μοντέλο θέλησε να καθησυχάσει το κοινό της, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί μια σκληρή καθημερινότητα που αντιμετωπίζει εδώ και 15 χρόνια. «Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον, αλλά αυτή είναι η ζωή μου. Υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, γιατί υπάρχουν φορές που το μυαλό μου θέλει να κάνει πολλά, αλλά το σώμα μου αρνείται να ακολουθήσει», εξήγησε η Hadid.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Bella Hadid εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την αγάπη και τη συμπαράσταση που έλαβε απροσδόκητα από τον κόσμο. «Κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία και ελπίζω το αύριο να είναι καλύτερο. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, σημαίνει πολλά για μένα», κατέληξε, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης σε όλους όσοι παλεύουν με χρόνιες παθήσεις, υπενθυμίζοντας πως ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ελπίδα είναι το πιο ισχυρό όπλο.