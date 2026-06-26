Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 26.06.2026

Bella Hadid: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μάχη με τη νόσο Lyme

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Bella Hadid μιλά ανοιχτά για την υποτροπή της νόσου Lyme, αποκαλύπτοντας τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Bella Hadid αποκάλυψε νέα υποτροπή της νόσου Lyme, περιγράφοντας εξάντληση.
  • Δυσκολεύεται με απλές καθημερινές δραστηριότητες, ακόμη και με την αναπνοή.
  • Η κατάσταση είναι δύσκολη παρά την τήρηση ιατρικών οδηγιών.
  • Ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την υποστήριξη και έστειλε μήνυμα ελπίδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου modeling, επέλεξε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια ιδιαίτερα ευάλωτη πλευρά της καθημερινότητάς της. Μέσα από μια σειρά από προσωπικές αναρτήσεις, το 29χρονο μοντέλο μίλησε ανοιχτά για μια νέα υποτροπή της νόσου Lyme, με την οποία έχει διαγνωστεί από το 2012, αποκαλύπτοντας την εξαντλητική πραγματικότητα που βιώνει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Screenshot 2026-06-26 132604

Σε μια συγκινητική ανάρτηση, η Bella Hadid περιέγραψε την απόλυτη σωματική κατάπτωση που ένιωθε, εξηγώντας πως ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες είχαν γίνει βουνό. «Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή. Κοιμάμαι 11 ώρες και πάλι νιώθω εξαντλημένη. Ακολούθησα κάθε πρωτόκολλο, κάθε συμβουλή γιατρού, όμως η κατάσταση παραμένει δύσκολη», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας με μια δόση αυτοσαρκασμού πως ένιωθε τη δύσπνοια να την καταβάλλει ακόμα και στη διαδρομή από το σαλόνι προς την κουζίνα.

Stranger Things reunion: Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί

Για την Bella Hadid, ένα απλό ντους χωρίς να λιποθυμήσει αποτέλεσε για εκείνη ένα τεράστιο επίτευγμα της ημέρας. Η ανάρτησή της, στην οποία εμφανιζόταν φανερά καταβεβλημένη, προκάλεσε άμεσα κύμα ανησυχίας από τους θαυμαστές της, αναγκάζοντάς την να επανέλθει την επόμενη ημέρα για να διευκρινίσει την κατάσταση.

Κατανοώντας την ανησυχία που προκλήθηκε, το μοντέλο θέλησε να καθησυχάσει το κοινό της, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί μια σκληρή καθημερινότητα που αντιμετωπίζει εδώ και 15 χρόνια. «Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον, αλλά αυτή είναι η ζωή μου. Υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, γιατί υπάρχουν φορές που το μυαλό μου θέλει να κάνει πολλά, αλλά το σώμα μου αρνείται να ακολουθήσει», εξήγησε η Hadid.

Screenshot 2026-06-26 132627

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Bella Hadid εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την αγάπη και τη συμπαράσταση που έλαβε απροσδόκητα από τον κόσμο. «Κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία και ελπίζω το αύριο να είναι καλύτερο. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, σημαίνει πολλά για μένα», κατέληξε, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης σε όλους όσοι παλεύουν με χρόνιες παθήσεις, υπενθυμίζοντας πως ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ελπίδα είναι το πιο ισχυρό όπλο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bella Hadid Lyme
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θέλεις τα λινά σου να δείχνουν πάντα «ακριβά»; Δες τι πρέπει να αλλάξεις στο πλύσιμο

Θέλεις τα λινά σου να δείχνουν πάντα «ακριβά»; Δες τι πρέπει να αλλάξεις στο πλύσιμο

26.06.2026
Επόμενο
Πώς να ποτίζεις τα φυτά σου όταν λείπεις διακοπές: 3 εύκολοι τρόποι για να τα κρατήσεις ζωντανά

Πώς να ποτίζεις τα φυτά σου όταν λείπεις διακοπές: 3 εύκολοι τρόποι για να τα κρατήσεις ζωντανά

26.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη
Celeb News

Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη

26.06.2026
Ποια γνωστή fashion influencer είναι η σύντροφος του φετινού νικητή του Master Chef;
Celeb News

Ποια γνωστή fashion influencer είναι η σύντροφος του φετινού νικητή του Master Chef;

26.06.2026
Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη «αναποδιά» στο Bali που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Celeb News

Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη «αναποδιά» στο Bali που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

26.06.2026
Stranger Things reunion: Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί
Celeb News

Stranger Things reunion: Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί

26.06.2026
Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που πληρώνει σε φόρους
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που πληρώνει σε φόρους

26.06.2026
Η Olivia Rodrigo έρχεται στο Fortnite με δύο νέα Icon Series skins
Celeb News

Η Olivia Rodrigo έρχεται στο Fortnite με δύο νέα Icon Series skins

26.06.2026
Klavdia: Εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο στο Instagram – H εξήγηση που έδωσε
Celeb News

Klavdia: Εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο στο Instagram – H εξήγηση που έδωσε

26.06.2026
Millie Bobby Brown: «Έκλαιγα για έναν μήνα» – Η αποκάλυψη για το φινάλε του Stranger Things
Celeb News

Millie Bobby Brown: «Έκλαιγα για έναν μήνα» – Η αποκάλυψη για το φινάλε του Stranger Things

26.06.2026
Madonna: Το «γυμνό» look που έγινε viral στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Celeb News

Madonna: Το «γυμνό» look που έγινε viral στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

25.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα