Φαίη Σκορδά: Η εξομολόγηση για τον γάμο που κανείς δεν περίμενε!

Η Φαίη Σκορδά ήταν μία από τις λαμπερές καλεσμένες στο πολυσυζητημένο τριήμερο πάρτι του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Η παρουσιάστρια, αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής της «Buongiorno», έφτιαξε βαλίτσες και ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί για να τιμήσει το ερωτευμένο ζευγάρι.

Στο πλευρό της η Φαίη Σκορδά είχε τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ο οποίος αναφέρεται ως ο μελλοντικός της σύζυγος. Οι δυο τους μαγνήτισαν τα βλέμματα με τα χαμόγελα και την άκρως θετική τους διάθεση, ενώ η πρώτη τους κοινή φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα είχε ήδη κυκλοφορήσει.

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Η δήλωση που συζητήθηκε

Το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής «Happy Day» βρέθηκε στο νησί για να καλύψει το χαρμόσυνο γεγονός και συνάντησε την παρουσιάστρια κατά την είσοδό της στον χώρο του πάρτι. Η Φαίη Σκορδά, ιδιαίτερα ευδιάθετη, έστειλε αρχικά τις πιο θερμές ευχές της στην Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Να ζήσουν τους εύχομαι».

Όταν όμως ρωτήθηκε χαρακτηριστικά «πότε με το καλό και τα δικά σας;», η παρουσιάστρια δεν δίστασε να απαντήσει on camera με μια ατάκα όλο νόημα: «Σε λίγο!». Η σύντομη αυτή δήλωση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός γάμου στο άμεσο μέλλον, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Μάλιστα, όπως είχαμε αναφέρει, η Φαίη Σκορδά είχε κάνει και παλαιότερα on air αποκαλύψεις για τον γάμο της.

Το ταξίδι στην Πάρο και η χαρά του ζευγαριού

Η παρουσία της Φαίης Σκορδά στην Πάρο, μετά το τέλος της εκπομπής της, υπογράμμισε τη στενή της σχέση με την Αθηνά Οικονομάκου. Το ζευγάρι Σκορδά και Αθανασιάδη απόλαυσε τις στιγμές στο νησί, συνεχίζοντας μάλιστα από την Πάρο στην Αντίπαρο, όπου τους είδαμε σε beach bar. Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει και στην εκπομπή της, «Buongiorno», για τον φημολογούμενο γάμο της, με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να της κάνει μια on air σπόντα για το θέμα.