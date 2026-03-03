Buongiorno: Η on air σπόντα του Δημήτρη Σκαρμούτσου στη Φαίη Σκορδά για τον φημολογούμενο γάμο της

Μια ατάκα που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη στην εκπομπή του Mega

Μια αστεία, αλλά και λίγο αμήχανη στιγμή σημειώθηκε στον «Buongiorno», όταν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα χιουμοριστικό σχόλιο, ενώ ετοίμαζε τη συνταγή της ημέρας. Η Φαίη Σκορδά απολάμβανε εμφανώς το νηστίσιμο κέικ σοκολάτας που είχε ετοιμάσει ο σεφ, δοκιμάζοντάς το με χαμόγελο και χωρίς να δείχνει καμία τύψη.

Παρατηρώντας την όρεξή της, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δεν μπορούσε να αντισταθεί και έριξε μια ατάκα που προκάλεσε γέλια και λίγη αμηχανία στο στούντιο.

«Αν δεις ότι δεν χορταίνεις, σταμάτα, εντάξει; Υπάρχουν και γάμοι, δεν έχει;», σχολίασε αρχικά, απευθυνόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αντέδρασε γρήγορα, λέγοντας: «Ε, να πάει καλεσμένη!», με τον Σκαρμούτσο να προσθέτει: «Ακριβώς αυτό λέω!».





Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος συνέχισε να χαλαρώνει την ατμόσφαιρα, προσθέτοντας με χιούμορ: «Τι να κάνω; Προσπαθώ να σώσει λίγο την κατάσταση… Θέλεις να σου φέρω ένα γαλατάκι να το πιεις μαζί με το…;».

Το αποτέλεσμα ήταν μια σύντομη αλλά γλυκιά αμηχανία, με τους συντελεστές να γελούν και το κλίμα να παραμένει ευχάριστο και χαλαρό, ενώ η Φαίη Σκορδά συνέχιζε να απολαμβάνει το κέικ της χωρίς καμία τύψη.

