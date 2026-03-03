Celeb News 03.03.2026

Buongiorno: Η on air σπόντα του Δημήτρη Σκαρμούτσου στη Φαίη Σκορδά για τον φημολογούμενο γάμο της

Μια ατάκα που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη στην εκπομπή του Mega
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια αστεία, αλλά και λίγο αμήχανη στιγμή σημειώθηκε στον «Buongiorno», όταν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα χιουμοριστικό σχόλιο, ενώ ετοίμαζε τη συνταγή της ημέρας. Η Φαίη Σκορδά απολάμβανε εμφανώς το νηστίσιμο κέικ σοκολάτας που είχε ετοιμάσει ο σεφ, δοκιμάζοντάς το με χαμόγελο και χωρίς να δείχνει καμία τύψη.

Παρατηρώντας την όρεξή της, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δεν μπορούσε να αντισταθεί και έριξε μια ατάκα που προκάλεσε γέλια και λίγη αμηχανία στο στούντιο.

https://www.instagram.com/fayskorda/?hl=el

Διάβασε επίσης: Μελίνα Νικολαΐδη: Το τρυφερό βίντεο αφιερωμένο στη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή

«Αν δεις ότι δεν χορταίνεις, σταμάτα, εντάξει; Υπάρχουν και γάμοι, δεν έχει;», σχολίασε αρχικά, απευθυνόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αντέδρασε γρήγορα, λέγοντας: «Ε, να πάει καλεσμένη!», με τον Σκαρμούτσο να προσθέτει: «Ακριβώς αυτό λέω!».


Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος συνέχισε να χαλαρώνει την ατμόσφαιρα, προσθέτοντας με χιούμορ: «Τι να κάνω; Προσπαθώ να σώσει λίγο την κατάσταση… Θέλεις να σου φέρω ένα γαλατάκι να το πιεις μαζί με το…;».

fai_skorda1
https://www.instagram.com/fayskorda/?hl=el

Το αποτέλεσμα ήταν μια σύντομη αλλά γλυκιά αμηχανία, με τους συντελεστές να γελούν και το κλίμα να παραμένει ευχάριστο και χαλαρό, ενώ η Φαίη Σκορδά συνέχιζε να απολαμβάνει το κέικ της χωρίς καμία τύψη.

Διάβασε επίσης: Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Απαντούν πρώτη φορά για τη σχέση τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Buongiorno ΓΑΜΟΣ ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Καπουτζίδη και Καρύδη – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού στην Ελλάδα

Rosalía: Η απρόσμενη απάντησή της για το τι ψάχνει σε έναν άνδρα

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Brooklyn Beckham: Η ρομαντική έκπληξη γενεθλίων από τη Nicola Peltz εν μέσω οικογενειακής έντασης

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Άννα Διαμαντοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Του χρωστάω πάρα πολλά»

David και Victoria Beckham: Μηνύματα αγάπης στον Brooklyn για τα γενέθλιά του

Christina Applegate: Βγήκε ραντεβού με τον Brad Pitt και τον εγκατέλειψε για έναν rock star

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»