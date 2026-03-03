H Dakota Johnson στο Three Incestuous Sisters μαζί με Saoirse Ronan και Jessie Buckley

Η Dakota Johnson ενώνει τις δυνάμεις της με τις Saoirse Ronan και Jessie Buckley στη νέα κινηματογραφική παραγωγή «Three Incestuous Sisters», μια φιλόδοξη μεταφορά του ομώνυμου εικονογραφημένου έργου της Audrey Niffenegger. Το πρότζεκτ, το οποίο συγκεντρώνει ισχυρά ονόματα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, βασίζεται σε ένα λιγότερο γνωστό έργο της Audrey Niffenegger, συγγραφέως του μυθιστορήματος «The Time Traveler’s Wife». Σε αντίθεση με την εμπορική επιτυχία του συγκεκριμένου τίτλου, το «The Three Incestuous Sisters» δημιουργήθηκε αρχικά ως περιορισμένης έκδοσης εικαστικό έργο, με έμφαση στη χειροποίητη και εικονογραφημένη του μορφή και όχι στη μαζική κυκλοφορία.

Η υπόθεση της ταινίας

Η ιστορία παρακολουθεί τις τρεις αδελφές Ophile, Clothilde και Bettine, οι οποίες ζουν μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Ένα βράδυ, ο γείτονάς τους, ο Φαροφύλακας, χάνει τη ζωή του όταν κεραυνός χτυπά τον φάρο κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας. Ο γιος του, Paris, επιστρέφει για να αναλάβει τη θέση του πατέρα του.

Η Ophile και η Bettine ερωτεύονται τον Paris, ο οποίος ανταποδίδει τα αισθήματα της Bettine. Η ερωτική αυτή ένταση οδηγεί σε έντονες αντιπαλότητες, ενώ η γέννηση ενός παράξενου μωρού επιτείνει το κλίμα αναστάτωσης. Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη του έργου, ακολουθούν χάος, εκδίκηση, θάνατοι και τελικά μια μορφή συμφιλίωσης. Η κινηματογραφική εκδοχή τιτλοφορείται «Three Incestuous Sisters», αφαιρώντας το οριστικό άρθρο του πρωτότυπου τίτλου, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η διασκευή χαρακτηρίζεται ως χαλαρά βασισμένη στο βιβλίο.

Το καστ και οι δημιουργοί

Oι Dakota Johnson, Saoirse Ronan και Jessie Buckley θα υποδυθούν τις τρεις αδελφές, ενώ στο καστ έχει ενταχθεί και ο Josh O’Connor. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Alice Rohrwacher, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Josh O’Connor στην ταινία «La Chimera» το 2023. Το σενάριο συνυπογράφουν η Alice Rohrwacher και η Ottessa Moshfegh, γνωστή για το μυθιστόρημα «My Year of Rest and Relaxation».

Η συμμετοχή της Alice Rohrwacher, που έχει ξεχωρίσει για την ποιητική και ατμοσφαιρική κινηματογραφική της γραφή, ενισχύει την αίσθηση ότι η ταινία θα κινηθεί σε καλλιτεχνικά και υπαρξιακά μονοπάτια, μακριά από μια επιφανειακή ή προκλητική προσέγγιση του θέματος.

To χρονοδιάγραμμα της κυκλοφορίας

Με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, η ταινία εκτιμάται ότι θα κάνει πρεμιέρα το 2027 ή το 2028. Παρότι πολλές λεπτομέρειες παραμένουν υπό καθεστώς μυστικότητας, η συγκέντρωση των Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley και Josh O’Connor σε ένα έργο με την υπογραφή της Alice Rohrwacher έχει ήδη δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στον διεθνή κινηματογραφικό χώρο. Το «Three Incestuous Sisters» διαμορφώνεται ως μία από τις πλέον αναμενόμενες καλλιτεχνικές παραγωγές των επόμενων ετών, συνδυάζοντας λογοτεχνική αφετηρία, ισχυρό καστ και δημιουργική σκηνοθετική ματιά.

