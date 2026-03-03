Fashion 03.03.2026

Η Bella Hadid επιλέγει το jacket trend που φοράνε όλες οι fashionistas στα αεροδρόμια – 5 σχέδια για να το υιοθετήσεις

bella_hadid
Η Bella Hadid αποδεικνύει πώς το jacket trend της χρονιάς μπορεί να μετατρέψει κάθε airport look σε στιλάτο και fashion-forward statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Bella Hadid συνεχίζει να δείχνει πώς μπορείς να είσαι άνετη και ταυτόχρονα απόλυτα κομψή στα ταξίδια. Το απόλυτο τεστ για κάθε fashion girl είναι να δείχνει εξίσου εντυπωσιακή στο αεροδρόμιο όσο και στην πασαρέλα, και η Hadid το έχει καταφέρει με αριστοτεχνικό τρόπο. Από το catwalk στον διάδρομο του αεροδρομίου, καταφέρνει να μεταφέρει το ίδιο glamour σε κάθε της εμφάνιση, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται μια από τα πιο στιλάτα supermodels της γενιάς της.

Αυτή τη φορά, κατά την άφιξή της στη Milan Fashion Week, επέλεξε ένα elevated sweatsuit σε ανοιχτή απόχρωση με κουμπιά μπροστά, συνδυασμένο με μαύρη καμπαρτίνα που τράβηξε τη σιλουέτα και έδωσε κομψότητα στο σύνολο. Το outfit ολοκληρώθηκε με μαύρο baseball καπέλο, oversized μαύρη δερμάτινη tote τσάντα και μαύρα sneakers, δημιουργώντας το τέλειο ισοζύγιο μεταξύ άνεσης και στιλ. Η επιλογή αυτών των κομματιών δείχνει ότι το μοντέλο καταλαβαίνει πως ακόμα και τα πιο casual looks μπορούν να αποκτήσουν chic διάσταση με τα σωστά αξεσουάρ.

https://www.instagram.com/backgrid_usa/

Εκτός από την αισθητική του συνόλου, κατάφερε να συνδυάσει άνεση και πρακτικότητα, παράγοντας κρίσιμο όταν πρόκειται για ταξίδια και πολύωρες πτήσεις. Το look της δεν περιορίζεται μόνο στο fashion statement, αποδεικνύει πως η μόδα μπορεί να είναι λειτουργική, χωρίς να χάνει τη φινέτσα και την κομψότητα. Το baseball καπέλο και η oversized tote τσάντα, για παράδειγμα, προσθέτουν μια casual αλλά στιλάτη νότα, ενώ τα sneakers δίνουν την απαραίτητη άνεση για τις μετακινήσεις στο αεροδρόμιο.

5 μαύρες καμπαρτίνες που αξίζει να αγοράσεις:

H&M

mavri_kampartina_hm

Mango

kampartina_mango

Answear Lab

Only

only_kampartina

Zara

Δες κι αυτό…

bella Hadid Fashion fashion trend
