Fashion 03.03.2026

4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη

trends_fashion
Φέτος την άνοιξη, η γκαρνταρόμπα ανανεώνεται με κομμάτια που συνδυάζουν στυλ, ποιότητα και διαχρονικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αλλαγή της σεζόν φέρνει πάντα μια αίσθηση φρεσκάδας και ανανέωσης, και η άνοιξη δεν αποτελεί εξαίρεση. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και οι πρώτες ανοιξιάτικες εκδηλώσεις ξεκινούν, η γκαρνταρόμπαμας ζητάει μια ανανέωση. Κάθε νέο ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να δώσει ενέργεια στο στιλ μας, ακόμα και αν ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος.

Η τέχνη της ανανέωσης της ντουλάπας έγκειται στην ισορροπία μεταξύ επένδυσης σε κομμάτια που διαρκούν και επιλογών που είναι πιο προσιτές αλλά προσθέτουν χαρακτήρα και στυλ. Από τα βασικά staples που θα φοράς κάθε μέρα μέχρι τα statement κομμάτια που τραβούν τα βλέμματα, η άνοιξη του 2026 προσφέρει ευκαιρίες για smart και fun fashion κινήσεις.

fousta_outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Διάβασε επίσης: Τα statement κολιέ είναι το αξεσουάρ που θα φοράς ξανά και ξανά το 2026

1. Βραχιόλια

Τα βραχιόλια τύπου stacked δεν είναι καινούργια τάση, αλλά φέτος οι πιο εντυπωσιακές, γλυπτικές εκδοχές τους κάνουν τη διαφορά. Η επένδυση σε ποιοτικά σχέδια αξίζει, καθώς η υφή και το βάρος του μετάλλου δείχνουν αμέσως την ποιότητα. Ένα καλά επιλεγμένο σετ μπορεί να συνδυαστεί με κάθε σύνολο και να μείνει στη γκαρνταρόμπα για χρόνια.

Chunky βραχιόλια
https://www.instagram.com/hoskelsa/

2. Καμπαρτίνα

Δεν υπάρχει πιο κλασικό κομμάτι της άνοιξης από την καμπαρτίνα. Η σωστή επιλογή, με ποιοτικό ύφασμα και άψογη ραφή, αναβαθμίζει όλη τη γκαρνταρόμπα. Μπορεί να φορεθεί πάνω από τζιν, φορέματα ή office look και γρήγορα αποδεικνύει γιατί αξίζει κάθε ευρώ της τιμής του.

dermatini_kampartina
https://www.instagram.com/alexaschimel/

3. Μπαλαρίνες

Οι κλασικές μπαλαρίνες είναι διαχρονικές και άνετες, οπότε αξίζει να επενδύσεις σε μια ποιοτική δερμάτινη εκδοχή. Ακόμα κι αν οι τάσεις αλλάζουν, τα καλά flats παραμένουν βασικό κομμάτι για κάθε σεζόν, προσφέροντας στυλ και άνεση μαζί.

mpalarines
https://www.instagram.com/lunaisabellaa/

4. Λευκό Πουκάμισο

Ένα λευκό πουκάμισο καλής ποιότητας αξίζει την επένδυση. Αντέχει στον χρόνο, δείχνει πάντα περιποιημένο και μπορεί να φορεθεί τόσο σε polished όσο και σε casual εμφανίσεις. Η επιλογή σε καλό βαμβάκι ή ποπλίνα κάνει τη διαφορά στην εφαρμογή και στη δομή του.

leuko_poukamiso
https://www.instagram.com/laurajadestone/

Διάβασε επίσης: Το ξεχασμένο trend που επέστρεψε δυναμικά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Άνοιξη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Susan Sarandon: «Αποκλείστηκα από το Χόλιγουντ λόγω Γάζας»

Susan Sarandon: «Αποκλείστηκα από το Χόλιγουντ λόγω Γάζας»

03.03.2026
Επόμενο
Η Drew Barrymore θυμάται την πιο ατίθαση περίοδο της ζωής της

Η Drew Barrymore θυμάται την πιο ατίθαση περίοδο της ζωής της

03.03.2026

Δες επίσης

Rose water chrome nails: Η παιχνιδιάρικη τάση για τα νύχια της άνοιξης 2026
Beauty

Rose water chrome nails: Η παιχνιδιάρικη τάση για τα νύχια της άνοιξης 2026

03.03.2026
Αυτό το αντικείμενο στην είσοδο χαλάει όλη την ενέργεια του σπιτιού
Life

Αυτό το αντικείμενο στην είσοδο χαλάει όλη την ενέργεια του σπιτιού

03.03.2026
Αυτά είναι τα 3 πιο ανταγωνιστικά ζώδια ever
Life

Αυτά είναι τα 3 πιο ανταγωνιστικά ζώδια ever

03.03.2026
Αυτό είναι το καθημερινό ρόφημα που αντί να σε ενυδατώνει, σε αφυδατώνει
Life

Αυτό είναι το καθημερινό ρόφημα που αντί να σε ενυδατώνει, σε αφυδατώνει

02.03.2026
Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα
Food

Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα

02.03.2026
Πώς λίγα λεπτά έξω μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του οργανισμού
Life

Πώς λίγα λεπτά έξω μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του οργανισμού

02.03.2026
Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους
Life

Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους

02.03.2026
Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά
Life

Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά

02.03.2026
Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου
Life

Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου

02.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών