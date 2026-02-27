Fashion 27.02.2026

Το ξεχασμένο trend που επέστρεψε δυναμικά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

anna_sui
Το ξεχασμένο fashion trend που επέστρεψε δυναμικά στις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και διεκδικεί ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν οι προηγούμενες σεζόν ανήκαν στην «stealth wealth» αισθητική και τον πειθαρχημένο μινιμαλισμό, η Νέα Υόρκη μόλις γύρισε σελίδα. Ο μεγάλος νικητής της φετινής Εβδομάδας Μόδας; Το printed dress, και πιο συγκεκριμένα, το φλοράλ φόρεμα. Όχι η διακριτική, μονοχρωματική εκδοχή που κάθεται στο background, αλλά το φόρεμα που κλέβει την προσοχή πριν κάνεις εσύ το πρώτο σου βήμα.

Μετά από σεζόν γεμάτες oatmeal tailoring και αέρινα πλεκτά μέσα, οι φετινές πασαρέλες ένιωθαν πιο τολμηρές και εκφραστικές. Οι σχεδιαστές φαινόταν να ενδιαφέρονται λιγότερο να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν «quiet luxury» και περισσότερο να δείξουν ότι η προσωπικότητα ακόμα μετράει. Η Νέα Υόρκη φτιάχνει ρούχα για την εργαζόμενη γυναίκα, και αυτή αγαπά ένα printed maxi dress που μπορεί να φορέσει καθημερινά.

carollina_herrera
Η Proenza Schouler αγκάλιασε τα prints, διατηρώντας όμως την signature urban αισθητική της. Τα φορέματα κινούνταν, λάμπανε με κρόσσια, διαταράσσοντας τη μονοτονία που έχουμε συνηθίσει. Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί και το ντεμπούτο της Rachel Scott στην ηγεσία του label. Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: το print δεν ακυρώνει τη σοφιστικέ διάθεση, την ενισχύει.

tory_brunch
Παρόμοια μοτίβα, τόσο φλοράλ όσο και πιο abstract, εμφανίστηκαν και σε Altuzarra, Carolina Herrera, Tory Burch, Anna Sui, και PatBo. Ακόμα και η Khaite, συχνά σύμβολο της restrained, cool, monochrome chic αισθητικής της Νέας Υόρκης, συμμετείχε με το δικό της twist, συνδυάζοντας μαύρο, κίτρινο και κόκκινο φλοράλ σε midi φόρεμα με bateau-neck, ivory ruffled τελείωμα και ταιριαστά γάντια . Όταν ένα brand γνωστό για τη λιτότητα αγκαλιάζει τα φλοράλ μοτίβα, αξίζει να προσέξεις.

Δεν είναι ότι τα φλοράλ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, πάντα υπάρχουν. Η σημασία τους εδώ είναι η αντίδραση στην αδιάφορη μονοχρωμία των προηγούμενων σεζόν. Τα printed φορέματα επαναφέρουν την ανάγκη της μόδας να είναι ορατή. Υπάρχει κάτι σχεδόν επαναστατικό στην επιλογή ενός μοτίβου όταν η κουλτούρα έχει ανταμείψει τη διακριτικότητα.

khaite
Η άνοδος του φλοράλ φορέματος σηματοδοτεί μια ευρύτερη επαναθεμελίωση, μετακινούμαστε από ρούχα που ψιθυρίζουν status σε κομμάτια που επικοινωνούν προσωπικότητα.

