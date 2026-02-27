Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τις Rainbow Mermaids και τη Χάρις Αλεξίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας ανοίγει τον διάλογο γύρω από τη γυναικεία δημιουργικότητα, υποδεχόμενο τις ξεχωριστές Rainbow Mermaids σε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη μοναδική Χάρις Αλεξίου.

Μαζί συζητούν για την έκφραση, το ταλέντο, την καριέρα, την τέχνη -για μια συνολικά γυναικεία εμπειρία σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Οι Rainbow Mermaids, το drag δίδυμο της Mystic van Rouge και της Katina Bella, έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από το ομώνυμο vidcast τους, φιλοξενώντας κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής και όχι μόνο σκηνής. Με χιούμορ, τόλμη και ουσιαστικές ερωτήσεις, δημιουργούν σύγχρονα πορτρέτα καλλιτεχνών και καταξιωμένων προσωπικοτήτων, ενώ παράλληλα ανοίγουν τη συζήτηση γύρω από ζητήματα ταυτότητας, φύλου, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

Η Χάρις Αλεξίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς του ελληνικού τραγουδιού. Στη μεστή και μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία, έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους μεγάλους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές -παλαιότερους και νεότερους-, ενώ το έργο της έχει ταξιδέψει σε κορυφαίες σκηνές και στάδια του κόσμου και έχει τιμηθεί με σπουδαίες διακρίσεις. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά και στον χώρο της υποκριτικής.

Η συνάντηση αυτή, ανάμεσα σε τρεις ισχυρές παρουσίες -σε διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης και της δημόσιας σφαίρας- αποκτά έντονο συμβολισμό. Εφορμώντας από τον πολιτιστικό χώρο του μουσείου ως παρακαταθήκη της Μαρίας Κάλλας, μία γυναίκα-πρότυπο για την γυναικεία ανθεκτικότητα και καταξίωση, τιμά με τον καλύτερο τρόπο την Γυναίκα, μέσα από έναν διάλογο για την τέχνη και την ίδια τη ζωή.

Σημαντική σημείωση:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού.

Η συζήτηση-επεισόδιο θα βιντεοσκοπηθεί και δημοσιευθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου στο YouTube κανάλι των Rainbow Mermaids, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό να την παρακολουθήσει.

Για τις ανάγκες της βιντεοσκόπησης, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του κοινού που θα βρίσκεται στον χώρο.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026

Ώρα: 18:00

Εισιτήριο: 10€ – Η παρακολούθηση της εκδήλωσης προσφέρεται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, με την αγορά εισιτηρίου μουσείου (είσοδος στη μόνιμη έκθεση πριν την έναρξη, προαιρετικά).

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ.