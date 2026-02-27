Τέχνες 27.02.2026

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τις Rainbow Mermaids και τη Χάρις Αλεξίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας ανοίγει τον διάλογο γύρω από τη γυναικεία δημιουργικότητα, υποδεχόμενο τις ξεχωριστές Rainbow Mermaids σε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη μοναδική Χάρις Αλεξίου.
Mad.gr

Μαζί συζητούν για την έκφραση, το ταλέντο, την καριέρα, την τέχνη -για μια συνολικά γυναικεία εμπειρία σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Οι Rainbow Mermaids, το drag δίδυμο της Mystic van Rouge και της Katina Bella, έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από το ομώνυμο vidcast τους, φιλοξενώντας κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής και όχι μόνο σκηνής. Με χιούμορ, τόλμη και ουσιαστικές ερωτήσεις, δημιουργούν σύγχρονα πορτρέτα καλλιτεχνών και καταξιωμένων προσωπικοτήτων, ενώ παράλληλα ανοίγουν τη συζήτηση γύρω από ζητήματα ταυτότητας, φύλου, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

Η Χάρις Αλεξίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς  του ελληνικού τραγουδιού. Στη μεστή και μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία, έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους μεγάλους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές -παλαιότερους και νεότερους-, ενώ το έργο της έχει ταξιδέψει σε κορυφαίες σκηνές και στάδια του κόσμου και έχει τιμηθεί με σπουδαίες διακρίσεις. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά και στον χώρο της υποκριτικής.

Η συνάντηση αυτή, ανάμεσα σε τρεις ισχυρές παρουσίες -σε διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης και της δημόσιας σφαίρας- αποκτά έντονο συμβολισμό. Εφορμώντας από τον πολιτιστικό χώρο του μουσείου ως παρακαταθήκη της Μαρίας Κάλλας, μία γυναίκα-πρότυπο για την γυναικεία ανθεκτικότητα και καταξίωση, τιμά με τον καλύτερο τρόπο την Γυναίκα, μέσα από έναν διάλογο για την τέχνη και την ίδια τη ζωή.

Σημαντική σημείωση:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού.
Η συζήτηση-επεισόδιο θα βιντεοσκοπηθεί και δημοσιευθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου στο YouTube κανάλι των Rainbow Mermaids, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό να την παρακολουθήσει.
Για τις ανάγκες της βιντεοσκόπησης, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του κοινού που θα βρίσκεται στον χώρο.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026
Ώρα: 18:00

Εισιτήριο: 10€ – Η παρακολούθηση της εκδήλωσης προσφέρεται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, με την αγορά εισιτηρίου μουσείου (είσοδος στη μόνιμη έκθεση πριν την έναρξη, προαιρετικά).
Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com
Η προπώληση θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ. 

Χορηγοί επικοινωνίας Μουσείου Μαρία Κάλλας Mad & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Rainbow Mermaids ΘΕΑΤΡΟ Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας πολιτισμός ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το ξεχασμένο trend που επέστρεψε δυναμικά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Το ξεχασμένο trend που επέστρεψε δυναμικά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

27.02.2026
Επόμενο
Η πρώτη ανάρτηση στην ιστορία του YouTube εκτίθεται πλέον σε μουσείο

Η πρώτη ανάρτηση στην ιστορία του YouTube εκτίθεται πλέον σε μουσείο

27.02.2026

Δες επίσης

Η πρώτη ανάρτηση στην ιστορία του YouTube εκτίθεται πλέον σε μουσείο
City Guide

Η πρώτη ανάρτηση στην ιστορία του YouTube εκτίθεται πλέον σε μουσείο

27.02.2026
Η Αθήνα υποδέχεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας
City Guide

Η Αθήνα υποδέχεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας

26.02.2026
252 ντοκιμαντέρ, μεγάλες πρεμιέρες και διεθνείς παρουσίες στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
City Guide

252 ντοκιμαντέρ, μεγάλες πρεμιέρες και διεθνείς παρουσίες στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

26.02.2026
Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα
City Guide

Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα

26.02.2026
«Οικογένεια Άνταμς» Το Μιούζικαλ στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ ξανά…
City Guide

«Οικογένεια Άνταμς» Το Μιούζικαλ στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ ξανά…

26.02.2026
Beyond Borders 2026: Το Καστελλόριζο φέρνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ του κόσμου στην Αθήνα!
Cinema

Beyond Borders 2026: Το Καστελλόριζο φέρνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ του κόσμου στην Αθήνα!

26.02.2026
Athens Photo World 2026: Ο θρύλος Don McCullin στην Αθήνα και όλες οι δράσεις του μεγάλου φεστιβάλ
City Guide

Athens Photo World 2026: Ο θρύλος Don McCullin στην Αθήνα και όλες οι δράσεις του μεγάλου φεστιβάλ

26.02.2026
Sidi Larbi Cherkaoui: Γνωρίστε τον διάσημο χορογράφο που έρχεται στην Αθήνα με την παράσταση IHSANE
City Guide

Sidi Larbi Cherkaoui: Γνωρίστε τον διάσημο χορογράφο που έρχεται στην Αθήνα με την παράσταση IHSANE

26.02.2026
“Lost & Found” της Nalini Vidoolah Mootoosamy στο Θέατρο Altera Pars
City Guide

“Lost & Found” της Nalini Vidoolah Mootoosamy στο Θέατρο Altera Pars

24.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης