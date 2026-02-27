Τέχνες 27.02.2026

Η πρώτη ανάρτηση στην ιστορία του YouTube εκτίθεται πλέον σε μουσείο

Το «Me at the zoo», η πρώτη ανάρτηση του YouTube, του Jawed Karim εκτίθεται ως έργο τέχνης στο Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πρώτη βίντεο ανάρτηση που δημοσιεύτηκε ποτέ στο YouTube εντάχθηκε στη μόνιμη συλλογή του Victoria and Albert Museum στο South Kensington του Λονδίνου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη σχέση της ψηφιακής κουλτούρας με τον κόσμο των μουσείων. Το βίντεο «Me at the zoo», διάρκειας 19 δευτερολέπτων, ανέβηκε στην πλατφόρμα στις 24 Απριλίου 2005 και παρουσιάζει τον συνιδρυτή του YouTube Jawed Karim μπροστά από τον χώρο των ελεφάντων στον ζωολογικό κήπο του San Diego στην Καλιφόρνια.

Το Victoria and Albert Museum αποφάσισε να εντάξει το υλικό στην μόνιμη έκθεση «Design 1900 Now», η οποία εξετάζει την εξέλιξη του design και της οπτικής κουλτούρας από τον 20ό αιώνα έως σήμερα. Το βίντεο, παρά την απλή και χαμηλής ποιότητας αισθητική του, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 383 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 10 εκατομμύρια σχόλια, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεκμήρια της πρώιμης ψηφιακής εποχής.

Διάβασε επίσης: «Ο Γέρος και η Θάλασσα» με την τελευταία αφιέρωση του Ernest Hemingway στο Μουσείο Νόμπελ

Στο σύντομο απόσπασμα, ο Jawed Karim δηλώνει «ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε μπροστά στους ελέφαντες. Το ωραίο με αυτούς είναι ότι έχουν πολύ πολύ πολύ μακριές προβοσκίδες, και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι περίπου ό,τι υπάρχει να πω», λόγια που σήμερα θεωρούνται συμβολικά για την αυθόρμητη και ανεπιτήδευτη φύση των πρώτων διαδικτυακών βίντεο.

Σε ανακοίνωσή του, το Victoria and Albert Museum σημείωσε ότι «είναι μια παράξενη εμπειρία να βλέπει κανείς μια τόσο οικεία πλατφόρμα όπως το YouTube μέσα σε ένα μουσείο. Ίσως επειδή δεν θεωρείται παλιά ούτε αποτελεί φυσικό αντικείμενο, δύο στοιχεία που συνδέονται παραδοσιακά με τις μουσειακές συλλογές, αλλά και επειδή έχει αποσπαστεί από το καθημερινό της περιβάλλον, όπου η πρόσβαση και η αλληλεπίδραση συμβαίνουν μέσω των προσωπικών μας συσκευών». Ήδη από το 2010, ο δημοσιογράφος του Los Angeles Times είχε επισημάνει ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση συνέβαλε καθοριστικά στον τρόπο κατανάλωσης των μέσων και εγκαινίασε την εποχή της σύντομης διαδικτυακής εικόνας.

Η έκθεση «Design 1900 Now» παρουσιάζει συνολικά 250 αντικείμενα από τις συλλογές τέχνης και design του Victoria and Albert Museum που καλύπτουν τον 20ό και τον 21ο αιώνα. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται το πρώτο iPhone της Apple από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα σκεύη Tupperware της δεκαετίας του 1960, καθώς και σύγχρονες δημιουργίες με κοινωνικό μήνυμα, όπως ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Adidas κατασκευασμένα το 2015 από παράνομα αλιευτικά δίχτυα που ανακτήθηκαν από τη θάλασσα. Η ένταξη του «Me at the zoo» σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς του κόσμου αναδεικνύει τη μετατόπιση της έννοιας του εκθέματος στην ψηφιακή εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικτυακή δημιουργία μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ιστορικό τεκμήριο και αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διάβασε επίσης: Το σπίτι που μεγάλωσε ο David Bowie ανοίγει στο κοινό το 2027

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jawed Karim YOUTUBE Μουσείο Τέχνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τις Rainbow Mermaids και τη Χάρις Αλεξίου

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τις Rainbow Mermaids και τη Χάρις Αλεξίου

27.02.2026

Δες επίσης

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τις Rainbow Mermaids και τη Χάρις Αλεξίου
City Guide

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τις Rainbow Mermaids και τη Χάρις Αλεξίου

27.02.2026
Η Αθήνα υποδέχεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας
City Guide

Η Αθήνα υποδέχεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας

26.02.2026
252 ντοκιμαντέρ, μεγάλες πρεμιέρες και διεθνείς παρουσίες στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
City Guide

252 ντοκιμαντέρ, μεγάλες πρεμιέρες και διεθνείς παρουσίες στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

26.02.2026
Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα
City Guide

Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα

26.02.2026
«Οικογένεια Άνταμς» Το Μιούζικαλ στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ ξανά…
City Guide

«Οικογένεια Άνταμς» Το Μιούζικαλ στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ ξανά…

26.02.2026
Beyond Borders 2026: Το Καστελλόριζο φέρνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ του κόσμου στην Αθήνα!
Cinema

Beyond Borders 2026: Το Καστελλόριζο φέρνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ του κόσμου στην Αθήνα!

26.02.2026
Athens Photo World 2026: Ο θρύλος Don McCullin στην Αθήνα και όλες οι δράσεις του μεγάλου φεστιβάλ
City Guide

Athens Photo World 2026: Ο θρύλος Don McCullin στην Αθήνα και όλες οι δράσεις του μεγάλου φεστιβάλ

26.02.2026
Sidi Larbi Cherkaoui: Γνωρίστε τον διάσημο χορογράφο που έρχεται στην Αθήνα με την παράσταση IHSANE
City Guide

Sidi Larbi Cherkaoui: Γνωρίστε τον διάσημο χορογράφο που έρχεται στην Αθήνα με την παράσταση IHSANE

26.02.2026
“Lost & Found” της Nalini Vidoolah Mootoosamy στο Θέατρο Altera Pars
City Guide

“Lost & Found” της Nalini Vidoolah Mootoosamy στο Θέατρο Altera Pars

24.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης