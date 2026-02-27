Η πρώτη ανάρτηση στην ιστορία του YouTube εκτίθεται πλέον σε μουσείο

Η πρώτη βίντεο ανάρτηση που δημοσιεύτηκε ποτέ στο YouTube εντάχθηκε στη μόνιμη συλλογή του Victoria and Albert Museum στο South Kensington του Λονδίνου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη σχέση της ψηφιακής κουλτούρας με τον κόσμο των μουσείων. Το βίντεο «Me at the zoo», διάρκειας 19 δευτερολέπτων, ανέβηκε στην πλατφόρμα στις 24 Απριλίου 2005 και παρουσιάζει τον συνιδρυτή του YouTube Jawed Karim μπροστά από τον χώρο των ελεφάντων στον ζωολογικό κήπο του San Diego στην Καλιφόρνια.

Το Victoria and Albert Museum αποφάσισε να εντάξει το υλικό στην μόνιμη έκθεση «Design 1900 Now», η οποία εξετάζει την εξέλιξη του design και της οπτικής κουλτούρας από τον 20ό αιώνα έως σήμερα. Το βίντεο, παρά την απλή και χαμηλής ποιότητας αισθητική του, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 383 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 10 εκατομμύρια σχόλια, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεκμήρια της πρώιμης ψηφιακής εποχής.

Στο σύντομο απόσπασμα, ο Jawed Karim δηλώνει «ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε μπροστά στους ελέφαντες. Το ωραίο με αυτούς είναι ότι έχουν πολύ πολύ πολύ μακριές προβοσκίδες, και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι περίπου ό,τι υπάρχει να πω», λόγια που σήμερα θεωρούνται συμβολικά για την αυθόρμητη και ανεπιτήδευτη φύση των πρώτων διαδικτυακών βίντεο.

Σε ανακοίνωσή του, το Victoria and Albert Museum σημείωσε ότι «είναι μια παράξενη εμπειρία να βλέπει κανείς μια τόσο οικεία πλατφόρμα όπως το YouTube μέσα σε ένα μουσείο. Ίσως επειδή δεν θεωρείται παλιά ούτε αποτελεί φυσικό αντικείμενο, δύο στοιχεία που συνδέονται παραδοσιακά με τις μουσειακές συλλογές, αλλά και επειδή έχει αποσπαστεί από το καθημερινό της περιβάλλον, όπου η πρόσβαση και η αλληλεπίδραση συμβαίνουν μέσω των προσωπικών μας συσκευών». Ήδη από το 2010, ο δημοσιογράφος του Los Angeles Times είχε επισημάνει ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση συνέβαλε καθοριστικά στον τρόπο κατανάλωσης των μέσων και εγκαινίασε την εποχή της σύντομης διαδικτυακής εικόνας.

Η έκθεση «Design 1900 Now» παρουσιάζει συνολικά 250 αντικείμενα από τις συλλογές τέχνης και design του Victoria and Albert Museum που καλύπτουν τον 20ό και τον 21ο αιώνα. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται το πρώτο iPhone της Apple από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα σκεύη Tupperware της δεκαετίας του 1960, καθώς και σύγχρονες δημιουργίες με κοινωνικό μήνυμα, όπως ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Adidas κατασκευασμένα το 2015 από παράνομα αλιευτικά δίχτυα που ανακτήθηκαν από τη θάλασσα. Η ένταξη του «Me at the zoo» σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς του κόσμου αναδεικνύει τη μετατόπιση της έννοιας του εκθέματος στην ψηφιακή εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικτυακή δημιουργία μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ιστορικό τεκμήριο και αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς.

