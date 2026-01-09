Τέχνες 09.01.2026

Το σπίτι που μεγάλωσε ο David Bowie ανοίγει στο κοινό το 2027

Η αποκατάσταση της κατοικίας του David Bowie στο νότιο Λονδίνο αποκαλύπτει τον χώρο όπου γεννήθηκε η καλλιτεχνική ταυτότητα του θρύλου της μουσικής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στα τέλη του 2027, οι θαυμαστές του David Bowie θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να επισκεφθούν το σπίτι όπου μεγάλωσε και διαμορφώθηκε δημιουργικά. Η κατοικία βρίσκεται στην οδό Plaistow Grove 4 στο Bromley του νότιου Λονδίνου και υπήρξε το πατρικό του σπίτι από το 1955 έως το 1968. Η ανακοίνωση έγινε από τον οργανισμό Heritage of London Trust, λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατο του David Bowie και με αφορμή τα 79α γενέθλιά του. Το σπίτι θα αποκατασταθεί πλήρως ώστε να αναπαριστά με ακρίβεια την εικόνα που είχε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ο David Bowie ήταν 16 ετών. Ο επισκέπτης θα κινείται σε έναν χώρο που θα αποτυπώνει την καθημερινότητα μιας συνηθισμένης εργατικής οικογένειας, μέσα στην οποία ένας έφηβος ανέπτυξε σταδιακά τη φιλοδοξία να γίνει καλλιτέχνης. Κεντρικό σημείο της εμπειρίας θα είναι το μικρό εφηβικό υπνοδωμάτιο του David Bowie, ένας χώρος περίπου 8,4 τετραγωνικά μέτρα, σχεδιασμένος ως βιωματικό περιβάλλον.

Ο ίδιος ο David Bowie είχε περιγράψει το 1990 το δωμάτιό του ως τον προσωπικό του κόσμο, γεμάτο βιβλία, μουσική και το αγαπημένο του πικάπ, σημειώνοντας ότι για να βγει από αυτόν έπρεπε να διασχίσει το καθιστικό, έναν χώρο που ένιωθε ως ουδέτερη ζώνη. Αυτή η αίσθηση απομόνωσης και συγκέντρωσης θα αποτελεί βασικό στοιχείο της επίσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού

Στο σπίτι θα εκτεθούν αρχειακά αντικείμενα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό, όπως βιβλία μουσικής και αρχιτεκτονικής που ανήκαν στον David Bowie και στα οποία είχε σημειώσει ακόμη και τα σχολικά του αποτελέσματα, υπογράφοντας ως David Jones Jr, ένδειξη της πρώιμης γοητείας του από την αμερικανική κουλτούρα. Στους τοίχους του υπνοδωματίου θα επανέλθει η φωτογραφία του Little Richard, την οποία είχε κόψει σε ηλικία περίπου 10 ετών και κράτησε μαζί του σε όλη του τη ζωή. Θα παρουσιαστούν επίσης δίσκοι του Elvis Presley, ορισμένοι από τους οποίους είχαν αγοραστεί από τον πατέρα του, Haywood Jones.

Bonhams

Την επιμέλεια της αποκατάστασης έχει αναλάβει ο Geoffrey Marsh, συν επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» στο Victoria and Albert Museum το 2013. Ο Geoffrey Marsh έχει επισημάνει ότι η εμπειρία του χώρου αποκαλύπτει πώς ένας νέος χωρίς ιδιαίτερα προνόμια ανέπτυξε την επιθυμία να ξεχωρίσει και να γίνει αστέρας. Στη συλλογική μνήμη του σπιτιού συνέβαλαν φίλοι του David Bowie που βρίσκονται εν ζωή, όπως ο καλλιτέχνης George Underwood και η ηθοποιός Dana Gillespie, οι οποίοι μετέφεραν προσωπικές αναμνήσεις από τις επισκέψεις τους. Πέρα από τον μουσειακό χαρακτήρα, η κατοικία θα λειτουργεί και ως χώρος δημιουργικών εργαστηρίων για νέους, εμπνευσμένων από το Arts Lab του Beckenham που είχε υποστηρίξει ο David Bowie. Όπως τονίζει ο Geoffrey Marsh, το εγχείρημα δεν αποσκοπεί μόνο στη διατήρηση της μνήμης του καλλιτέχνη, αλλά και στη μετάδοση των αξιών και των κινήτρων που τον οδήγησαν στη δημιουργία, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
David Bowie ΛΟΝΔΙΝΟ Μουσείο σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Madonna πρωταγωνιστεί στην πιο αισθησιακή καμπάνια του οίκου Dolce & Gabbana

Η Madonna πρωταγωνιστεί στην πιο αισθησιακή καμπάνια του οίκου Dolce & Gabbana

09.01.2026
Επόμενο
Η Tommy Hilfiger και η Liverpool FC ανακοινώνουν πρωτοποριακή συνεργασία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Η Tommy Hilfiger και η Liverpool FC ανακοινώνουν πρωτοποριακή συνεργασία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

09.01.2026

Δες επίσης

Ίχνη DNA του Leonardo da Vinci σε έργα της Αναγέννησης
City Guide

Ίχνη DNA του Leonardo da Vinci σε έργα της Αναγέννησης

08.01.2026
Θέατρο Εν Αθήναις: «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη
City Guide

Θέατρο Εν Αθήναις: «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη

07.01.2026
Θέατρο Αργώ: «Toxic» του Γιώργου Αγγελίδη με τη Νατάσα Παπαδάκη & τον Κώστα Φραγκολιά
City Guide

Θέατρο Αργώ: «Toxic» του Γιώργου Αγγελίδη με τη Νατάσα Παπαδάκη & τον Κώστα Φραγκολιά

07.01.2026
Το Αρχείο του Γεωργίου Παπανικολάου στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Το Αρχείο του Γεωργίου Παπανικολάου στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

07.01.2026
Το «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» του Ανδρέα Φλουράκη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια
City Guide

Το «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» του Ανδρέα Φλουράκη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια

07.01.2026
Όλα τα βιβλία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη το 2026
City Guide

Όλα τα βιβλία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη το 2026

05.01.2026
Βιβλία για ανήσυχα πνεύματα και απαιτητικούς αναγνώστες
City Guide

Βιβλία για ανήσυχα πνεύματα και απαιτητικούς αναγνώστες

04.01.2026
Pluto, Betty Boop και Agatha Christie χωρίς πνευματικά δικαιώματα
City Guide

Pluto, Betty Boop και Agatha Christie χωρίς πνευματικά δικαιώματα

02.01.2026
Με μουσική, shows με drones και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκε η Αθήνα το 2026
City Guide

Με μουσική, shows με drones και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκε η Αθήνα το 2026

02.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας