Το σπίτι που μεγάλωσε ο David Bowie ανοίγει στο κοινό το 2027

Στα τέλη του 2027, οι θαυμαστές του David Bowie θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να επισκεφθούν το σπίτι όπου μεγάλωσε και διαμορφώθηκε δημιουργικά. Η κατοικία βρίσκεται στην οδό Plaistow Grove 4 στο Bromley του νότιου Λονδίνου και υπήρξε το πατρικό του σπίτι από το 1955 έως το 1968. Η ανακοίνωση έγινε από τον οργανισμό Heritage of London Trust, λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατο του David Bowie και με αφορμή τα 79α γενέθλιά του. Το σπίτι θα αποκατασταθεί πλήρως ώστε να αναπαριστά με ακρίβεια την εικόνα που είχε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ο David Bowie ήταν 16 ετών. Ο επισκέπτης θα κινείται σε έναν χώρο που θα αποτυπώνει την καθημερινότητα μιας συνηθισμένης εργατικής οικογένειας, μέσα στην οποία ένας έφηβος ανέπτυξε σταδιακά τη φιλοδοξία να γίνει καλλιτέχνης. Κεντρικό σημείο της εμπειρίας θα είναι το μικρό εφηβικό υπνοδωμάτιο του David Bowie, ένας χώρος περίπου 8,4 τετραγωνικά μέτρα, σχεδιασμένος ως βιωματικό περιβάλλον.

Ο ίδιος ο David Bowie είχε περιγράψει το 1990 το δωμάτιό του ως τον προσωπικό του κόσμο, γεμάτο βιβλία, μουσική και το αγαπημένο του πικάπ, σημειώνοντας ότι για να βγει από αυτόν έπρεπε να διασχίσει το καθιστικό, έναν χώρο που ένιωθε ως ουδέτερη ζώνη. Αυτή η αίσθηση απομόνωσης και συγκέντρωσης θα αποτελεί βασικό στοιχείο της επίσκεψης.

Στο σπίτι θα εκτεθούν αρχειακά αντικείμενα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό, όπως βιβλία μουσικής και αρχιτεκτονικής που ανήκαν στον David Bowie και στα οποία είχε σημειώσει ακόμη και τα σχολικά του αποτελέσματα, υπογράφοντας ως David Jones Jr, ένδειξη της πρώιμης γοητείας του από την αμερικανική κουλτούρα. Στους τοίχους του υπνοδωματίου θα επανέλθει η φωτογραφία του Little Richard, την οποία είχε κόψει σε ηλικία περίπου 10 ετών και κράτησε μαζί του σε όλη του τη ζωή. Θα παρουσιαστούν επίσης δίσκοι του Elvis Presley, ορισμένοι από τους οποίους είχαν αγοραστεί από τον πατέρα του, Haywood Jones.

Την επιμέλεια της αποκατάστασης έχει αναλάβει ο Geoffrey Marsh, συν επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» στο Victoria and Albert Museum το 2013. Ο Geoffrey Marsh έχει επισημάνει ότι η εμπειρία του χώρου αποκαλύπτει πώς ένας νέος χωρίς ιδιαίτερα προνόμια ανέπτυξε την επιθυμία να ξεχωρίσει και να γίνει αστέρας. Στη συλλογική μνήμη του σπιτιού συνέβαλαν φίλοι του David Bowie που βρίσκονται εν ζωή, όπως ο καλλιτέχνης George Underwood και η ηθοποιός Dana Gillespie, οι οποίοι μετέφεραν προσωπικές αναμνήσεις από τις επισκέψεις τους. Πέρα από τον μουσειακό χαρακτήρα, η κατοικία θα λειτουργεί και ως χώρος δημιουργικών εργαστηρίων για νέους, εμπνευσμένων από το Arts Lab του Beckenham που είχε υποστηρίξει ο David Bowie. Όπως τονίζει ο Geoffrey Marsh, το εγχείρημα δεν αποσκοπεί μόνο στη διατήρηση της μνήμης του καλλιτέχνη, αλλά και στη μετάδοση των αξιών και των κινήτρων που τον οδήγησαν στη δημιουργία, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της καλλιτεχνικής έκφρασης.

