Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90

Το εμβληματικό σπίτι της ταινίας «Home Alone» ετοιμάζεται να ανακτήσει τη γνώριμη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που το κατέστησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά σπίτια όλων των εποχών. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου στη Winnetka του Ιλινόις προχωρούν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της αισθητικής που είδε το κοινό στην ταινία του 1990.

Το ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως το σπίτι της οικογένειας McCallister στην ταινία «Home Alone» και στη συνέχεια «Home Alone 2 Lost in New York», είχε υποστεί ριζική ανακαίνιση το 2018, όταν το εσωτερικό του μετατράπηκε σε έναν απόλυτα λευκό και μοντέρνο χώρο. Η συγκεκριμένη αλλαγή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της ταινίας, οι οποίοι θεώρησαν ότι χάθηκε η ζεστασιά και ο χαρακτήρας που είχαν συνδεθεί άρρηκτα με τη χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία.

Το σπίτι πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 έναντι ποσού που ξεπέρασε τα 5.5 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα ακίνητο που χτίστηκε το 1926, διαθέτει περισσότερα από 836 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 5 υπνοδωμάτια και 6 μπάνια. Οι νέοι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να επαναφέρουν τα έντονα χρώματα, τα μοτίβα στους τοίχους και τη ζεστή οικογενειακή αίσθηση που χαρακτήριζαν την κινηματογραφική εκδοχή του σπιτιού. Ο Scott Price, υπεύθυνος του έργου ανακαίνισης, δήλωσε ότι «το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη που εξέπεμπε η ταινία». Όπως πρόσθεσε «υπήρχαν τόσο υπέροχα χρώματα και μια αίσθηση οικογένειας και σπιτιού. Θέλουμε να φέρουμε πίσω αυτή τη μαγεία».

Το σπίτι έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία «Home Alone», με πρωταγωνιστή τον Macaulay Culkin στον ρόλο του Kevin McCallister, ενός 8χρονου αγοριού που μένει κατά λάθος μόνο του στο σπίτι όταν η οικογένειά του ταξιδεύει στο Παρίσι. Ο μικρός ήρωας περνά τις γιορτές μόνος του και ταυτόχρονα υπερασπίζεται το σπίτι από δύο διαρρήκτες, τους οποίους υποδύθηκαν οι Joe Pesci και Daniel Stern. Η χαρακτηριστική ταπετσαρία, η μεγάλη σκάλα στην είσοδο και οι έντονες αποχρώσεις των χώρων αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της γοητείας του σπιτιού, τα οποία αγαπήθηκαν από το κοινό για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί θεατές χαρακτήρισαν την προηγούμενη ανακαίνιση «αποστειρωμένη» και «καταθλιπτική», συγκρίνοντάς τη με ιατρείο.

Ο Macaulay Culkin είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να αγοράσει το σπίτι όταν αυτό είχε βγει προς πώληση το 2024 και είχε προσθέσει πως αν το αποκτούσε, θα το μετέτρεπε σε ένα «κινηματογραφικό σπίτι διασκέδασης», όπου οι θαυμαστές θα μπορούσαν να αναπαραστήσουν σκηνές της ταινίας. Την ιδιαίτερη εμπειρία της ζωής μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είχε περιγράψει και η Laura Abendshien, η οποία ζούσε εκεί ως παιδί όταν πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα. Όπως είχε αναφέρει, η οικογένειά της παρέμεινε στο σπίτι για περίπου 4 έως 5 μήνες, αποφεύγοντας να εμφανίζεται στο πλάνο. Η ίδια θυμάται ότι ο Macaulay Culkin χρησιμοποιούσε το δωμάτιό της για να μελετά με τον δάσκαλό του, ενώ ο Kieran Culkin περνούσε επίσης χρόνο εκεί.

Η επιτυχία της ταινίας και η μετατροπή του σπιτιού σε τουριστικό αξιοθέατο αιφνιδίασαν τότε τους ενοίκους. Η Laura Abendshien είχε περιγράψει ότι «ήταν σουρεαλιστικό όταν κυκλοφόρησε η ταινία και ξαφνικά, την περίοδο των γιορτών του 1990, υπήρχαν ατελείωτες σειρές αυτοκινήτων και άνθρωποι που ήθελαν να δουν το σπίτι και να φωτογραφηθούν». Με την αποκατάσταση της αρχικής του αισθητικής, το σπίτι του «Home Alone» φιλοδοξεί να ξαναγίνει όχι μόνο ένα πολυτελές ακίνητο, αλλά και ένα ζωντανό σύμβολο κινηματογραφικής νοσταλγίας που συνεχίζει να συγκινεί γενιές θεατών.

