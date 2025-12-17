MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 17.12.2025

Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

Η Θεανώ Κλάδη αποκαλύπτει πώς συνδυάζει τα τηλεοπτικά projects, τις θεατρικές παραστάσεις και την προσωπική της ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την ηθοποιό Θεανώ Κλάδη, σε μια συνέντευξη γεμάτη αλήθειες για την καριέρα, τους ρόλους και τη ζωή της.

Μοιράστηκε αρχικά για την καθημερινότητά της, λέγοντας: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, τρέχω πάρα πολύ, αλλά το χαίρομαι τόσο πολύ γιατί κάνω τη δουλειά που μου αρέσει». Η ενέργεια και η αγάπη της για τη δουλειά φαίνεται να αντανακλώνται και στους ρόλους που αναλαμβάνει, όπως στη δημοφιλή σειρά Γιατί ρε Πατέρα, αλλά και στο Έχω παιδιά στο Mega, όπου υποδύεται διαφορετικούς, δυναμικούς χαρακτήρες.

Διάβασε επίσης: O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

Για τον ρόλο της ως Βιβή Τσατσάνι στο Γιατί ρε Πατέρα, σημείωσε: «Είναι ένας πολύ δυναμικός χαρακτήρας, κάπως απότομος αλλά είναι ένα τόσο αδικημένο κορίτσι που προσπαθεί να υπάρξει σε έναν κόσμο σκληρό». Παρά τις προκλήσεις, η ίδια καταφέρνει να δώσει ζωή στον χαρακτήρα και να βγάλει προς τα έξω την κρυφή παιδικότητά του.

Στο θέατρο, συμμετέχει στην παράσταση Γεμιστό Τσιγάρο στο θέατρο Αλκμήνη, κάθε Δευτέρα στις 21:30, με ένα έργο που εξετάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα και τις συνέπειες των πράξεών μας: «Είναι ένα καθημερινό κείμενο χωρίς να δείχνει με το δάχτυλο ότι κάνεις κάτι κακό. Απλά δείχνει τις επιπτώσεις των πράξεων σου».

Παρά την απαιτητική καθημερινότητά της με γυρίσματα δύο σειρών και θεατρικές πρόβες, καταφέρνει να βρίσκει χρόνο για ξεκούραση: «Στον προσωπικό μου χρόνο κάθομαι στον καναπέ μου και βλέπω ταινίες, είναι ο μόνος τρόπος για να χαλαρώσω».

Όσο για τα όνειρα και τους στόχους της, δηλώνει: «Θέλω να με δω να μην έχω κάτσει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια και να έχω καταφέρει να βρίσκομαι σε ωραίες και πετυχημένες δουλειές».

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Αθηνά Κλίμη Θεανώ Κλάδη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»

Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»

17.12.2025
Επόμενο
Αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή ο γιος του Rob Reiner για το διπλό φονικό

Αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή ο γιος του Rob Reiner για το διπλό φονικό

17.12.2025

Δες επίσης

Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»
Mad TV News

Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»

16.12.2025
O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»
Mad TV News

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025
O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»
Mad TV News

O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

16.12.2025
H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»
Mad TV News

H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

15.12.2025
Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»
Mad TV News

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

15.12.2025
Διαmadάκια: Τόσο χριστουγεννιάτικοι νιώθουν οι Αθηναίοι
Mad TV News

Διαmadάκια: Τόσο χριστουγεννιάτικοι νιώθουν οι Αθηναίοι

12.12.2025
Ο Γρηγόρης Κορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»
Mad TV News

Ο Γρηγόρης Κορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»

11.12.2025
Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»
Mad TV News

Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»

10.12.2025
Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»
Mad TV News

Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»

10.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας