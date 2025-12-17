Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

Η Θεανώ Κλάδη αποκαλύπτει πώς συνδυάζει τα τηλεοπτικά projects, τις θεατρικές παραστάσεις και την προσωπική της ζωή

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την ηθοποιό Θεανώ Κλάδη, σε μια συνέντευξη γεμάτη αλήθειες για την καριέρα, τους ρόλους και τη ζωή της.

Μοιράστηκε αρχικά για την καθημερινότητά της, λέγοντας: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, τρέχω πάρα πολύ, αλλά το χαίρομαι τόσο πολύ γιατί κάνω τη δουλειά που μου αρέσει». Η ενέργεια και η αγάπη της για τη δουλειά φαίνεται να αντανακλώνται και στους ρόλους που αναλαμβάνει, όπως στη δημοφιλή σειρά Γιατί ρε Πατέρα, αλλά και στο Έχω παιδιά στο Mega, όπου υποδύεται διαφορετικούς, δυναμικούς χαρακτήρες.

Για τον ρόλο της ως Βιβή Τσατσάνι στο Γιατί ρε Πατέρα, σημείωσε: «Είναι ένας πολύ δυναμικός χαρακτήρας, κάπως απότομος αλλά είναι ένα τόσο αδικημένο κορίτσι που προσπαθεί να υπάρξει σε έναν κόσμο σκληρό». Παρά τις προκλήσεις, η ίδια καταφέρνει να δώσει ζωή στον χαρακτήρα και να βγάλει προς τα έξω την κρυφή παιδικότητά του.

Στο θέατρο, συμμετέχει στην παράσταση Γεμιστό Τσιγάρο στο θέατρο Αλκμήνη, κάθε Δευτέρα στις 21:30, με ένα έργο που εξετάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα και τις συνέπειες των πράξεών μας: «Είναι ένα καθημερινό κείμενο χωρίς να δείχνει με το δάχτυλο ότι κάνεις κάτι κακό. Απλά δείχνει τις επιπτώσεις των πράξεων σου».

Παρά την απαιτητική καθημερινότητά της με γυρίσματα δύο σειρών και θεατρικές πρόβες, καταφέρνει να βρίσκει χρόνο για ξεκούραση: «Στον προσωπικό μου χρόνο κάθομαι στον καναπέ μου και βλέπω ταινίες, είναι ο μόνος τρόπος για να χαλαρώσω».

Όσο για τα όνειρα και τους στόχους της, δηλώνει: «Θέλω να με δω να μην έχω κάτσει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια και να έχω καταφέρει να βρίσκομαι σε ωραίες και πετυχημένες δουλειές».

