Αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή ο γιος του Rob Reiner για το διπλό φονικό

Ο Nick Reiner, μικρότερος γιος του σκηνοθέτη και πολιτικού ακτιβιστή Rob Reiner, κατηγορήθηκε επισήμως για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, για τον θάνατο των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο. Οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν τις δολοφονίες σε επίθεση με μαχαίρι, χωρίς να έχουν δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Ο Nick Reiner, ηλικίας 32 ετών, συνελήφθη λίγες ώρες αφότου εντοπίστηκαν τα πτώματα του πατέρα του Rob Reiner, 78 ετών, γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, και της μητέρας του Michele Reiner, 70 ετών, φωτογράφου και παραγωγού. Τα θύματα βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην κατοικία τους στη συνοικία Brentwood, μία από τις πλέον εύπορες περιοχές του δυτικού Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες οδήγησαν τους ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών στον Nick Reiner, ο οποίος συνελήφθη χωρίς αντίσταση το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Την Τρίτη, η υπόθεση παραδόθηκε επισήμως στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες και κατατέθηκε ποινική δικογραφία πέντε σελίδων με δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας.

Ο εισαγγελέας Nathan Hochman δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «η απώλειά τους είναι πέρα από τραγική» και πρόσθεσε ότι «θα δεσμευτούμε πλήρως ώστε ο δολοφόνος τους να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη». Όπως εξήγησε, οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή θανατική ποινή, ωστόσο οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν θα ζητήσουν την εσχάτη των ποινών. Ο Nathan Hochman σημείωσε ότι «οι σκέψεις και οι επιθυμίες της οικογένειας θα ληφθούν υπόψη» κατά τη λήψη της τελικής απόφασης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι στις δολοφονίες χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, χωρίς να διευκρινίσουν αν το όπλο έχει εντοπιστεί. Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι τέτοιες πληροφορίες θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, ενώ οι νεκροψίες αναμένεται να καθορίσουν με ακρίβεια τα αίτια, τον τρόπο και τον χρόνο θανάτου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο πιθανό κίνητρο.

Η υπόθεση συγκαταλέγεται ήδη στις πιο σοκαριστικές εγκληματικές υποθέσεις που αφορούν γνωστά πρόσωπα στο Λος Άντζελες, με ορισμένους να τη συγκρίνουν με τη δολοφονία της Nicole Brown Simpson και του Ron Goldman το 1994. Μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι ο Nick Reiner φέρεται να είχε έντονη λογομαχία με τους γονείς του το βράδυ του Σαββάτου σε εορταστικό πάρτι που διοργάνωσε ο κωμικός Conan O’Brien.

Ο Nick Reiner, ο νεότερος από τους δύο γιους της οικογένειας και μεσαίο παιδί, έχει μιλήσει δημόσια για τον μακροχρόνιο αγώνα του με την εξάρτηση από ουσίες, καθώς και για περιόδους έλλειψης στέγης. Παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση σε φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες από το βράδυ της Κυριακής. Ούτε ο Nathan Hochman ούτε ο αρχηγός της αστυνομίας Jim McDonnell σχολίασαν αν ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ κατά τη σύλληψή του ή αν προέβη σε δηλώσεις προς την αστυνομία.

Ο Rob Reiner υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του αμερικανικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ως ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «All in the Family», ενώ ως σκηνοθέτης υπέγραψε ταινίες όπως «This Is Spinal Tap», «The Princess Bride», «When Harry Met Sally», «Stand by Me», «A Few Good Men», «Misery» και «The American President». Η σύζυγός του Michele Reiner είχε διακριθεί ως φωτογράφος και παραγωγός, ενώ το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 1989.

