Νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες ο σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Rob Reiner και η σύζυγός του Michele Reiner βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Οι ερευνητές ανέφεραν θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ενώ μέλος της οικογένειας ανακρίνεται από τις αρχές. Σύμφωνα σύμφωνα με δημοσίευμα του People Magazine που επικαλείται πηγές ως βασικός ύποπτος φέρεται ο γιος τους, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές μέχρι στιγμής. Σε ανακοίνωση προς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Michele Reiner και του Rob Reiner. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την αιφνίδια απώλεια και ζητούμε σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Ο Rob Reiner υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Έγινε ευρύτερα γνωστός αρχικά ως ηθοποιός μέσα από τη σειρά «All in the Family», όπου υποδύθηκε τον χαρακτήρα Meathead, ρόλος που του χάρισε 2 βραβεία Emmy. Στη συνέχεια καθιερώθηκε ως σκηνοθέτης με την ταινία «This Is Spinal Tap», στην οποία εμφανίστηκε και μπροστά από την κάμερα ως Marty DiBergi. Ακολούθησε μία σειρά από κλασικές ταινίες που σημάδεψαν το Χόλιγουντ, ανάμεσά τους τα «Stand by Me», «The Princess Bride», «When Harry Met Sally», «Misery» και «A Few Good Men». Η τελευταία του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Πρόσφατα, ο Rob Reiner επανενώθηκε με τους συντελεστές του «This Is Spinal Tap» για το σίκουελ «Spinal Tap II The End Continues», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom επιβεβαίωσε τον θάνατο του ζευγαριού και σε δήλωσή του ανέφερε ότι είναι συντετριμμένος, χαρακτηρίζοντας τον Rob Reiner «έναν ιδιοφυή δημιουργό με μεγάλη καρδιά πίσω από μερικές από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της αμερικανικής κουλτούρας». Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Barack Obama δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Michelle Obama είναι βαθιά συγκλονισμένοι. «Τα επιτεύγματα του Rob Reiner στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας χάρισαν μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορίες μας. Πίσω από κάθε έργο του υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων και μια διαρκής δέσμευση να τη μετατρέπει σε πράξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Rob Reiner και η Michele Reiner έζησαν ζωές με νόημα και προσφορά. Συγκινητικά μηνύματα ακολούθησαν από τον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Ο Eric Idle χαρακτήρισε τον Rob Reiner «έναν υπέροχο άνθρωπο», ενώ ο John Cusack μίλησε για «έναν σπουδαίο άνδρα». Ο Elijah Wood δήλωσε συγκλονισμένος, ο James Woods ανέφερε ότι είναι συντετριμμένος και ο Ben Stiller τόνισε πως πρόκειται για «τεράστια απώλεια», σημειώνοντας ότι ο Rob Reiner δημιούργησε μερικές από τις πιο καθοριστικές ταινίες μιας ολόκληρης γενιάς. Ο Josh Gad περιέγραψε τον Rob Reiner ως «έναν από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της εποχής μας», προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Michele Reiner υπήρξαν άνθρωποι με σπάνια καλοσύνη και ενσυναίσθηση.

Πέρα από το καλλιτεχνικό του έργο, ο Rob Reiner υπήρξε έντονα δραστήριος σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Υπήρξε συνιδρυτής της εταιρείας Castle Rock Entertainment, ενώ αγωνίστηκε δημόσια για τα δικαιώματα των παιδιών, την ισότητα στον γάμο, την πρώιμη εκπαίδευση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Karen Bass έκανε λόγο για μια καταστροφική απώλεια για την πόλη και τη χώρα, επισημαίνοντας τη φιλανθρωπική δράση του ζευγαριού και τη στήριξή του σε ευάλωτες κοινότητες. Ο Rob Reiner είχε παντρευτεί στο παρελθόν την ηθοποιό Penny Marshall και ήταν θετός πατέρας της Tracy Reiner. Από το 1989 ήταν παντρεμένος με τη Michele Reiner, η οποία δραστηριοποιήθηκε ως ηθοποιός, φωτογράφος και παραγωγός και ίδρυσε την εταιρεία Reiner Light. Μαζί απέκτησαν 3 παιδιά. Ο θάνατος του Rob Reiner και της Michele Reiner αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον παγκόσμιο πολιτισμό και σε όσους εμπνεύστηκαν από το έργο και την προσφορά τους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

