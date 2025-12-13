MadWalk 2025 Mega
Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του MadWalk 2025, όπου η μουσική και η μόδα συναντήθηκαν με εκρηκτικό τρόπο
Mad.gr

Η Gaia Mercury εμφανίστηκε στο MadWalk 2025 by Three Cents και από την πρώτη της στιγμή στη σκηνή έδειξε πως το act των Deux Hommes έφερε ξεκάθαρα τη δική της υπογραφή. Η καλλιτέχνις μετέφερε αβίαστα τη δική της urban ενέργεια, αποδεικνύοντας πόσο έντονα μπορεί να αναδειχθεί η δημιουργικότητά της όταν μουσική και μόδα συναντιούνται.

Με το χαρακτηριστικό της street style και μια παρουσία που συνδύαζε φυσικότητα και ένταση, η Gaia Mercury έπαιξε με ρυθμούς, κινήσεις και εκφράσεις, δίνοντας νέα δυναμική στο «Some Velvet Morning» που πλαισίωσε το runway των Deux Hommes. Σε όλη τη διάρκεια της performance, η αισθητική της συλλογής και η μουσική απέκτησαν ενιαία ταυτότητα, με τη Gaia να θέτει τον ρυθμό και να ολοκληρώνει το act με τη δική της ξεχωριστή ενέργεια.

Η Gaia Mercury φώτισε τη σκηνή με στυλ και δυναμισμό μαζί με τους Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents
Photos: Akim Tsatsoulis

Η φετινή της συμμετοχή στο MadWalk 2025 by Three Cents είναι κάτι περισσότερο από εμφάνιση, είναι μια ευκαιρία να δείξει μια νέα, πιο αληθινή και δημιουργική εκδοχή του εαυτού της. Η Gaia Mercury απέδειξε πως η μόδα είναι μια μορφή επικοινωνίας και ενέργειας, και η σκηνική της παρουσία έκανε το act να ξεχωρίζει μέσα στη βραδιά, αφήνοντας το κοινό με αξέχαστες εικόνες και στιγμές.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτομέρεια, μεταφέροντας στο κοινό όλη τη μαγεία, τη δημιουργικότητα και την ένταση από το παρασκήνιο μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα. Το act της Gaia Mercury με τους Deux Hommes αναμφίβολα αποτέλεσε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents.

