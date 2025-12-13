MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 13.12.2025

Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents

H Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας στο πλευρό του Σάκη Ρουβά, μετα το εκκρηκτικό opening act
Mad.gr

Το MadWalk by Three Cents έκανε εντυπωσιακή έναρξη, με τη Βίκυ Καγιά να καλωσορίζει το κοινό στο μεγαλύτερο fashion–music project της χώρας. Μετά το εκρηκτικό opening act του Σάκη Ρουβά, η παρουσιάστρια ανέβηκε στη σκηνή για να τον συναντήσει, κλέβοντας τις εντυπώσεις με ένα αστραφτερό, μαύρο off-shoulder κορμάκι.

Η χημεία της παρουσιάστριας και του τραγουδιστή ήταν άψογη. Με χιούμορ και αυτοσχεδιασμό άνοιξαν το event. Μάλιστα, διαχειρίστηκαν και το απρόοπτο που έγινε επί σκηνής, κάνοντας ξανά από την αρχή τη χορευτική φιγούρα που δεν πραγματοποιήθηκε την πρώτη φορά.

Photo: Akim Tsatsoulis

Έπειτα η παρουσιάστρια καλωσόρισε το κοινό με τον πιο θερμό τρόπο, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στα 15 μαγικά χρόνια του θεσμού.

Διάβασε επίσης: Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Βίκυ Καγιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Επόμενο
Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025

Δες επίσης

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου
Life

Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

13.12.2025
Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη