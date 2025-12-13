MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 13.12.2025

Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Evangelia Madwalk 2025
Η Evangelia φώτισε τη σκηνή με ένα δυναμικό mash-up, ενώ η μόδα και η μουσική έδεσαν άψογα πάνω στο runway της Pink Woman
Mad.gr

Η αναμονή ολοκληρώθηκε και η Evangelia εμφανίστηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, παρουσιάζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά acts της βραδιάς. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, η καλλιτέχνιδα απέπνεε αυτοπεποίθηση και έντονη ενέργεια, μεταδίδοντας το μουσικό της vibe σε ένα κοινό που ανταποκρινόταν με ασταμάτητο  χειροκρότημα.

Το act της ξεχώρισε για τη νεανική του αύρα και τη δυναμική του αισθητική, μέσα από ένα ξεχωριστό mash-up που ένωσε το «PANÁTHEMÁSE» με το viral hit της Tate McRae «Sports Car», δημιουργώντας έναν σύγχρονο διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τη μόδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης στο MadWalk 2025 by Three Cents, τα μοντέλα κινούνταν στο runway της Pink Woman, με τη σκηνική παρουσία της Evangelia να δίνει παλμό, ένταση και λάμψη σε κάθε τους βήμα.

evangelia_madwalk

Διάβασε επίσης: Η MAC και η Marina Satti σε ένα ανεπανάληπτο performance στο MadWalk 2025 by Three Cents

Με την pop και γεμάτη ένταση ερμηνεία της, κατάφερε να αναδείξει την αισθητική της συλλογής αλλά και τον εκρηκτικό χαρακτήρα της, χαρίζοντας στο κοινό ένα act που δύσκολα ξεχνιέται. Η απόλυτη αρμονία ανάμεσα στη μουσική, τη χορογραφία και τη μόδα μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα σημείο γεμάτο παλμό, ενώ η ενέργεια και τα χαμόγελα της ομάδας της Pink Woman κυριαρχούσαν σε όλη την ατμόσφαιρα.

Με αυτή τη σκηνική παρουσία, η Evangelia επιβεβαίωσε ξανά τον λόγο που συγκαταλέγεται στις πιο ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής pop σκηνής, παρουσιάζοντας ένα act που σίγουρα θα αποτελέσει θέμα συζήτησης και θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη του κοινού.

Το mad.gr βρέθηκε εκεί, καταγράφοντας κάθε λεπτό της εμπειρίας και μεταφέροντας όλη την ενέργεια, τη λάμψη και την καλλιτεχνική ένταση από τα παρασκήνια έως το τελευταίο χειροκρότημα.

pink_woman_madwalk_2025

Ήταν ένα φινάλε που συνδύασε μουσική, μόδα και αυθεντική ενέργεια, αφήνοντας ξεκάθαρο το αποτύπωμα της Evangelia στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents. Ένα act γεμάτο παλμό, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, που επιβεβαίωσε τη δυναμική της καλλιτέχνιδας και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, κερδίζοντας επάξια το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Διάβασε επίσης: Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Evangelia Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Pink Woman μόδα μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents

Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents

13.12.2025
Επόμενο
Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

13.12.2025

Δες επίσης

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου
Life

Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

13.12.2025
Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents
Life

Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents

13.12.2025
Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη