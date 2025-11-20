Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

…που φέρονται να λειτουργούσαν πλατφόρμες παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό χρηστών, κατασχέτονας πλήθος ψηφιακών μέσων, χρηματικά ποσά και μεγάλο πελατολόγιο. Η επιχείρηση ξεκίνησε πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 19/11/2025 με πληροφορίες από περιοίκους της περιοχής να αναφέρουν την αναστάτωση που παρατήρησαν στην οικία και στο κατάστημα των εμπλεκομένων.

Η έφοδος ήταν τόσο στοχευμένη, που εκτιμάται, ότι εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες, καφετέριες και κατοικίες στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα, αποτυπώνοντας το εύρος του παράνομου δικτύου, αλλά και τα τεράστια παράνομα κέρδη του κυκλώματος.

