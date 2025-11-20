Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό

Η καλλιτεχνική της πορεία και τα πρώτα στοιχεία για το dark pop house τραγούδι της

Με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής να έχει ολοκληρωθεί, η ΕΡΤ έχει στα χέρια της έναν εντυπωσιακό αριθμό προτάσεων: 264 συνολικά συμμετοχές πέρασαν επισήμως στην πρώτη φάση της διαδικασίας για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Μέσα σε αυτές, αποκαλύπτεται τώρα μία ακόμη προσθήκη, η οποία μέχρι στιγμής παρέμενε άγνωστη στο ευρύ κοινό: η Mary Sunshine, που μπαίνει πλέον και εκείνη στη διεκδίκηση για μια θέση στην επόμενη φάση.

Ποια είναι η Mary Sunshine

Πίσω από το όνομα Mary Sunshine βρίσκεται ο Μανόλης Θεωδοράκης, ένας περφόρμερ με πολυσχιδή καλλιτεχνική πορεία και drag persona που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα σε θέατρο, τηλεόραση και μουσική σκηνή. Γεννημένος στην Πάτρα, ακολούθησε σπουδές υποκριτικής στη δραματική σχολή «ΙΑΣΜΟΣ», ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκε στον χορό τόσο στην Αθήνα όσο και στη Βοστώνη, όπου βρέθηκε με υποτροφία στο φημισμένο πρόγραμμα του Jacob’s Pillow.

Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής σκηνής -μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Παπαϊωάννου, Stamatis Fasoulis, Gillian Gregory, Πέτρος Ζούλιας και Θέμις Μαρσέλλου- σε παραγωγές που ανέδειξαν τη σκηνική της ευελιξία. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως Σέρρες, Κωνσταντίνου και Ελένης, Τα Χρυσά Κορίτσια και Το Μικρό Σπίτι στο Παγκράτι, ενώ στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως το Προπατορικό Αμάρτημα και η Πίσω Πόρτα.

Επιπλέον, έχει δώσει τη φωνή της σε διεθνείς παραγωγές του Netflix -όπως τα Dead End: Paranormal Park, Heartstopper και Kaos-, αποδεικνύοντας την ευκολία της να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές έκφρασης.

Την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα την έχει αναδείξει και μέσα από το δικό της project, τον μουσικό μονόλογο «Το Τροπικό Πουλί», τον οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε και ερμήνευσε. Στον χώρο της μουσικής έχει ήδη κυκλοφορήσει το τραγούδι «That Feeling», σε συνεργασία με τους Boogie Thief και George Perin. Τα τελευταία χρόνια: από το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο στο Pride και τις live εμφανίσεις.

Το 2022 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την Mary Sunshine, καθώς η εμφάνισή της στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο την οδήγησε μέχρι τον ημιτελικό, συστήνοντάς την σε ένα ευρύτερο κοινό. Την ίδια χρονιά ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας Συντάγματος για το Athens Pride, μια στιγμή που η ίδια έχει περιγράψει ως καθοριστική για την πορεία της.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στη δημιουργία κοστουμιών, στο επαγγελματικό makeup, ενώ τακτικά παρουσιάζει το επιτυχημένο YouTube show «ΚΛΑΚΑΖ», όπου μεταμορφώνει τους καλεσμένους της με εντυπωσιακά, extravagant makeup looks.

Οι ζωντανές της εμφανίσεις σε μεγάλα club και μουσικές σκηνές την έχουν εδραιώσει ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές drag παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής nightlife σκηνής.

Οι πρώτες πληροφορίες για το τραγούδι

Αν και αυτή τη στιγμή δεν αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το staging ή την αισθητική του act, έχει γίνει γνωστό ότι η υποψηφιότητά της συνοδεύεται από ένα dark pop house κομμάτι. Το τραγούδι έχει δημιουργηθεί από δύο συνθέτες, εκ των οποίων ο ένας έχει ήδη ιστορία στη Eurovision, αλλά σε διαφορετική ιδιότητα, όπως διαβάζουμε στο eurovisionfun.com.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει ήδη δημιουργήσει συζητήσεις στους φαν του διαγωνισμού, καθώς η συνύπαρξη μιας τόσο θεατρικής drag presence με ένα σύγχρονο dance υποείδος προμηνύει ένα act που σίγουρα θα ξεχωρίσει στην σκηνή του ελληνικού τελικού.

