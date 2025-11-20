Eurovision 2026: Το συγκρότημα-έκπληξη που επιστρέφει για να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα

Οι φετινές συμμετοχές για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 έχουν προκαλέσει τεράστια συζήτηση, με ονόματα που καλύπτουν κάθε μουσικό ύφος και γενιά. Ανάμεσα σε όσους έχουν τραβήξει τα περισσότερα βλέμματα βρίσκονται οι Good Job Nicky, Evangelia, Marseaux, Akylas, ZAF, Dianmiss, αλλά και ο Νίκος Γκάνος που επιστρέφει με τον Claydee. Εξίσου αξιοσημείωτη είναι η παρουσία δημιουργών που έχουν ξεχωρίσει στο διαδίκτυο, όπως η εκπρόσωπος της K-pop, Mikay, και η γνωστή YouTuber Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, ένα ακόμη όνομα έχει «ανάψει φωτιές»: ένα συγκρότημα με έντονη σχέση με τον θεσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το gpstomusic.gr, οι Koza Mostra, που το 2013 κατέκτησαν την 6η θέση μαζί με τον Αγάθωνα, φέρονται να είναι η «100ή επιβεβαιωμένη συμμετοχή» για τον εθνικό τελικό. Το Eurovisionfun, που παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, αναδημοσίευσε το ρεπορτάζ, αναμένοντας την επίσημη τοποθέτηση της μπάντας.

Όσα τραγούδια πληρούν τα βασικά κριτήρια του διαγωνισμού, όπως η διάρκειά τους, θα περάσουν στη δεύτερη φάση. Εκεί, μια επταμελής επιτροπή (δύο μέλη της ΕΡΤ και πέντε εξωτερικοί συνεργάτες) θα ξεχωρίσει έως 28 κομμάτια, τα οποία θα αγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς. Μέχρι 14 από αυτά, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, θα περάσουν στον μεγάλο τελικό. Στο τέλος, όπως και πέρσι, το αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό κοινού και επιτροπής.

Οι συμμετοχές ξεπερνούν τις εκατοντάδες, με αρκετούς καλλιτέχνες να δοκιμάζουν ξανά την τύχη τους. Μεταξύ όσων έχουν καταθέσει προτάσεις, σύμφωνα με το Eurovisionfun, βρίσκονται:

Andry Lagiou, Ναυσικά, Kianna, Blackbird, Holly Grace, Mike Vasiliades, Κίρκη, Rosanna Mailan, Λεωνίδας Παντελάκης, Nik Arpid, Orsalios, Victoria Anastasia, Aura & Andreas Habibi, Dimmy Rizou, Cain Grand, Βίλλυ Ραζή, Jimmy Sion, Argie Gudo, Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης, Τζένη Γεωργιάδη, Deterrents, Stef Magnolia, Θοδωρής Νεοφώτιστος, Πέννυ Μπαλτατζή, Idra Kayne, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Σωτήρης Κωνσταντή, Dorothea, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Αλέξης Νίκολας, Alexandra Koniak, Εμμανουέλα Χιωτάκη, Δήμητρα Σάββα, Φανή Μελεμένη, Μαριέττα Βασιλάκη, Γιάννης Βασιλώτος, Αλεξάνδρα Σιετή, Χάρις Σάββα, Γιάννης Λάφης, Markirra, Tianora, Marseaux, Akylas, Mikay, Lou Is, ΖΑΦ, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Mitsos, Dinamiss, Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Μαρίκα Παπάζογλου, Δημήτρης Σαμόλης, Joanne, Revery, Σταύρος Πηλιχός, Good Job Nicky, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Desi G, George Anton, Evangelia, Spheyiaa, Christiana Loizu, Νίκος Γκάνος & Claydee, Léona, Lionder, Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος, VAYA, Natalia Dusso, Xannova Xan, RIKKI, Παναγιώτης Κουτρουζάς, Βασίλης Πλυταριάς, Γεωργία Τσετσώνη, Πάνος Τσέρπες, Loula Sav, Anna Poltz, Christina Luca, Dolleesi, Διονύσιος Κωστής, Στέλλα Γεωργιάδου, Νίνα Λοτσάρη, Aaron Sibley, NWAINA.

Η λίστα συνεχώς εμπλουτίζεται, καθώς η προσμονή για το ποιος τελικά θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται.

