News 20.11.2025

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Βροχές και Καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά της Χώρας

Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για το επόμενο τριήμερο καθώς έρχονται βροχέςκαι καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους ισχυρές
Mad.gr

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ θα υπάρχουν σποραδικές καταιγίδες (πρόσκαιρου χαρακτήρα).

  • Οι άνεμοι στην χώρα νοτιάδες στα 4-6bf και στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 7bf.
  • Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 13-18 βαθμούς Κελσίου(οι χαμηλότερες τιμές προβλέπονται στην βόρεια χώρα και κατά τόπους στα ηπειρωτικά).
  • Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ήπειρο, στο Ιόνιο (ιδιαίτερα στο βόρειο), στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο (ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά της), ενώ άστατος καιρός θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας

καιρός ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eurovision 2026: Το συγκρότημα-έκπληξη που επιστρέφει για να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα

20.11.2025
Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

20.11.2025

