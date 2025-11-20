Υγεία 20.11.2025

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

«Εντυπωσιακά ευρήματα: Ο τεχνιτός φωτισμός φαίνεται να συμβάλλει στην ανάρρωση παιδιών με καρκίνο»
Thanasis Kyrianakis

Σε ένα φωτεινό και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον μπορούν πλέον να πραγματοποιούν τις εξετάσεις και τις θεραπείες τους οι μικροί ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Το πρωτοποριακό σύστημα φωτισμού CoeLux, που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου και εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, αναδημιουργεί το φυσικό φως και μεταμορφώνει τους κλειστούς και υπόγειους χώρους του συγκεκριμένου τμήματος σε ένα φιλικό, οικείο, ζεστό περιβάλλον, που συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας των μικρών ασθενών.

Στόχος της αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος, που έγινε με δωρεά ναυτιλιακών εταιρειών, ήταν τα παιδιά που περνούν ώρες ή ακόμα και ημέρες στους χώρους του να ξεπερνούν ευκολότερα την αγωνία και τον φόβο τους, κρατώντας ζωντανό ένα κομμάτι της κανονικότητας και της αθωότητας που τους κλέβει η ασθένειά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paron.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σύλλογος Ελπίδα ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Βροχές και Καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά της Χώρας

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Βροχές και Καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά της Χώρας

20.11.2025
Επόμενο
«Take Our History Back»: Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα μέσω της εντυπωσιακής ενδυμασίας της στο Miss Universe

«Take Our History Back»: Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα μέσω της εντυπωσιακής ενδυμασίας της στο Miss Universe

20.11.2025

Δες επίσης

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Βροχές και Καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά της Χώρας
Corporate News

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Βροχές και Καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά της Χώρας

20.11.2025
Ο Ε.Ε.Σ. υποστηρίζει κάθε χρόνο περισσότερα από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη σε όλη την Ελλάδα
Corporate News

Ο Ε.Ε.Σ. υποστηρίζει κάθε χρόνο περισσότερα από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη σε όλη την Ελλάδα

19.11.2025
Προβληματισμένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον οι νέοι μας
Corporate News

Προβληματισμένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον οι νέοι μας

19.11.2025
Ο κανόνας 3-3-3: Η viral τεχνική που εξαφανίζει το άγχος σε 2 λεπτά
Life

Ο κανόνας 3-3-3: Η viral τεχνική που εξαφανίζει το άγχος σε 2 λεπτά

15.11.2025
1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή
Life

1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

14.11.2025
Πονάς από την ορθοστασία; 3 κινήσεις που σώζουν πόδια και διάθεση!
Υγεία

Πονάς από την ορθοστασία; 3 κινήσεις που σώζουν πόδια και διάθεση!

13.11.2025
7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)
Life

7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)

13.11.2025
Οι κακές συνήθειες του ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο!
Life

Οι κακές συνήθειες του ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο!

13.11.2025
Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου
Life

Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

13.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου