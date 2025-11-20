Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Σε ένα φωτεινό και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον μπορούν πλέον να πραγματοποιούν τις εξετάσεις και τις θεραπείες τους οι μικροί ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Το πρωτοποριακό σύστημα φωτισμού CoeLux, που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου και εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, αναδημιουργεί το φυσικό φως και μεταμορφώνει τους κλειστούς και υπόγειους χώρους του συγκεκριμένου τμήματος σε ένα φιλικό, οικείο, ζεστό περιβάλλον, που συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας των μικρών ασθενών.

Στόχος της αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος, που έγινε με δωρεά ναυτιλιακών εταιρειών, ήταν τα παιδιά που περνούν ώρες ή ακόμα και ημέρες στους χώρους του να ξεπερνούν ευκολότερα την αγωνία και τον φόβο τους, κρατώντας ζωντανό ένα κομμάτι της κανονικότητας και της αθωότητας που τους κλέβει η ασθένειά τους.

