«Take Our History Back»: Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα μέσω της εντυπωσιακής ενδυμασίας της στο Miss Universe

Η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης ζει αυτές τις μέρες στον ρυθμό του Miss Universe 2025, παρά τα απρόοπτα και τις αντιδράσεις που έχουν σημαδέψει τον διαγωνισμό. Από την αποχώρηση διαγωνιζόμενων και την παραίτηση κριτών, μέχρι την πτώση της Miss Jamaica μόλις μία ημέρα πριν τον μεγάλο τελικό, το φετινό show δείχνει πως η ένταση και οι ανατροπές δεν λείπουν. Ωστόσο, οι 120 διαγωνιζόμενες συνεχίζουν ακάθεκτες, διεκδικώντας τον τίτλο της Miss Universe που θα απονεμηθεί στις 21 Νοεμβρίου.

Μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στην πασαρέλα των εθνικών ενδυμασιών ήταν αυτή της Ελλάδας. Η Μαίρη Χατζηπαύλου ανέβηκε στη σκηνή με μια εντυπωσιακή δημιουργία εμπνευσμένη από τη «Νίκη της Σαμοθράκης», το εμβληματικό αρχαίο γλυπτό που φιλοξενείται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Η ελληνική εκπρόσωπος συνδύασε το αισθητικό μεγαλείο με πολιτιστικό μήνυμα, καθώς στο εσωτερικό των χρυσών φτερών της φαινόταν η φράση «Take Our History Back», υπενθυμίζοντας τον διαρκή ελληνικό αγώνα για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών.

Η 30χρονη Μαίρη, απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει κάνει τη μετάβαση από την ακαδημαϊκή ζωή στο μόντελινγκ, κερδίζοντας τον τίτλο «Star GS Hellas 2025» τον Σεπτέμβριο και ανοίγοντας δρόμο για τη συμμετοχή της στο Miss Universe. Παράλληλα, έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι Big Brother, γεγονός που της έδωσε εμπειρία στη σκηνή και την κάμερα. Στη Μπανγκόκ, η Μαίρη συμμετέχει σε φωτογραφίσεις, δημόσιες εμφανίσεις και συνεντεύξεις, ετοιμάζοντας το έδαφος για την προσπάθειά της στον μεγάλο τελικό.

Το φετινό Miss Universe, παρά τα απρόοπτα, συνεχίζεται κανονικά, με κάθε διαγωνιζόμενη να δίνει τον καλύτερό της εαυτό, ενισχύοντας την ένταση και τη λάμψη της διοργάνωσης. Η παρουσία της Ελληνίδας υποψήφιας ξεχωρίζει όχι μόνο για την αισθητική και την κομψότητα της ενδυμασίας, αλλά και για το πολιτιστικό μήνυμα που φέρει, δείχνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σε μια διεθνή σκηνή γεμάτη φινέτσα, ταλέντο και ανατροπές.

