Οι θρυλικοί Anthrax special guests στη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, οι Iron Maiden θα δώσουν συναυλία και στο πλευρό τους θα βρεθούν οι Anthrax
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια από τις σημαντικότερες συναυλιακές στιγμές της επόμενης χρονιάς ετοιμάζεται να ζωντανέψει το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου οι Iron Maiden επιστρέφουν για μια ακόμη εντυπωσιακή συναυλία. Μαζί τους θα βρεθούν οι Anthrax ως special guests, ένα συγκρότημα που έχει γράψει καθοριστικά κεφάλαια στην ιστορία του thrash metal και εξακολουθεί να εμπνέει νέες γενιές οπαδών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Anthrax, που σχηματίστηκαν το 1981 από τον Scott Ian, έχουν διανύσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην παγκόσμια metal σκηνή και θεωρούνται σταθερό μέλος των περίφημων Big 4 μαζί με τους Metallica, τους Slayer και τους Megadeth. Με περισσότερες από δέκα εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, αμέτρητες περιοδείες και εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ, το συγκρότημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα προσωπικό και αναγνωρίσιμο ύφος που εξελίχθηκε μέσα από ιστορικούς δίσκους όπως τα «Armed and Dangerous», «Spreading the Disease» και «Among the Living».

Η περίοδος με τον Joey Belladonna στα φωνητικά έμελλε να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό, χαρίζοντας στο συγκρότημα μια νέα δυναμική και οδηγώντας σε δημιουργικές συνεργασίες όπως αυτή με τους Public Enemy, μια από τις πιο τολμηρές στιγμές στην πορεία τους. Οι δίσκοι «State of Euphoria» και «Persistence of Time» συνέχισαν την ανοδική πορεία τους, ενώ το «For All Kings» του 2016 επιβεβαίωσε ότι οι Anthrax παραμένουν μια αδιάκοπη δημιουργική δύναμη με riffs που εξακολουθούν να καθορίζουν το είδος.

Στις 23 Μαΐου το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει δύο θρυλικές μπάντες σε μια βραδιά που αναμένεται να συνδυάσει την ιστορική κληρονομιά των Iron Maiden με την αστείρευτη ενέργεια των Anthrax. Ένα ραντεβού που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο στους φίλους της metal μουσικής και να μετατρέψει τη σκηνή του σταδίου σε ένα ορμητικό κύμα ήχου και αδρεναλίνης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

