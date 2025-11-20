Celeb News 20.11.2025

«Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες

Από τον Jeremy Allen White έως τον A$AP Rocky, το τεύχος «Let’s Hear It For the Boys!» αναδεικνύει τους σύγχρονους άνδρες του Hollywood
Μαρία Χατζηγιάννη

Για πρώτη φορά υπό την πλήρη διεύθυνση του Mark Guiducci, το Vanity Fair παρουσίασε το 32ο ετήσιο Hollywood Issue, αφιερωμένο αποκλειστικά στη νέα γενιά ανδρών πρωταγωνιστών που διαμορφώνει σήμερα την εικόνα του κινηματογράφου. Το τεύχος, που θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα στις αρχές Δεκεμβρίου, προβάλλει 12 ηθοποιούς ως «προσιτά και γοητευτικά αυθεντικά» πρόσωπα, αντιστρέφοντας τα στερεότυπα των παλιών «leading men» του Hollywood.

Ο Guiducci, 37 ετών, που ανέλαβε τη θέση του global editorial director τον Ιούνιο, επισημαίνει ότι η εποχή των κατασκευασμένων ειδώλων έχει παρέλθει. Σήμερα, οι πρωταγωνιστές εμφανίζονται περισσότερο ανθρώπινοι και προσβάσιμοι, συχνά γνωστοί στο κοινό μέσα από τα social media τους, δημιουργώντας μια νέα εικόνα του άνδρα αστέρα ως «διαδικτυακό φίλο» και όχι μυθικό πρότυπο.

Το φετινό Hollywood Issue διαθέτει τρία εξώφυλλα, με πρωταγωνιστές τους Jeremy Allen White, A$AP Rocky, Glen Powell, LaKeith Stanfield, Callum Turner, Austin Butler, Jonathan Bailey, Michael B. Jordan, Andrew Garfield, Paul Mescal, Harris Dickinson και Riz Ahmed. Οι φωτογραφίες του Theo Wenner, με styling από τον Tom Guinness, παρουσιάζουν τους ηθοποιούς με casual ή vintage look, από φθαρμένα σακάκια Saint Laurent και σκισμένα τζιν μέχρι σορτς και αέρινα σακάκια, δημιουργώντας ένα στυλ «oh-so-laissez-faire».

Οι σελίδες του τεύχους προβάλλουν τους άνδρες του Hollywood σε καθημερινές και αυθόρμητες στιγμές: χαμογελούν σαρδόνια, παίζουν στην πισίνα, απαντούν σε τηλεφωνήματα φορώντας ρόμπες Tom Ford ή σακάκια Dior, θυμίζοντας περισσότερο φίλους από τη γειτονιά παρά απρόσιτα είδωλα. Η συγγραφέας Ottessa Moshfegh σημειώνει ότι το αφιέρωμα καταγράφει τη μετάβαση από τον «κατασκευασμένο αστέρα» στην εποχή του πιο ευάλωτου, ανθρώπινου πρωταγωνιστή.

Στόχος του Guiducci ήταν να αναδείξει μια γενιά ανδρών που ξεφεύγει από τα παλιά πρότυπα του Hollywood, από τα glam ειδώλια των στούντιο μέχρι τους macho ήρωες των ’90s. Στο πλαίσιο αυτό, οι φωτογραφίσεις περιλαμβάνουν στιγμιότυπα με vintage αισθητική, αναφορές στην Abercrombie & Fitch και casual σκηνές που υπογραμμίζουν την προσιτή, καθημερινή πλευρά των ηθοποιών.

Παρά τις αντιδράσεις για την αποκλειστικά ανδρική επιλογή, ο Guiducci τονίζει ότι η απόφαση δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο, αλλά αντικατοπτρίζει την τρέχουσα δυναμική του Hollywood. «Οι σημερινοί πρωταγωνιστές δεν είναι απρόσιτα είδωλα. Αισθάνονται σαν πραγματικοί άνθρωποι, πολύ ξεχωριστοί, που βρίσκονται μόλις μισό εκατοστό μακριά από την εμβέλειά μας», εξηγεί, αναδεικνύοντας τη νέα τάση προσβασιμότητας και αυθεντικότητας στη βιομηχανία.

Το Hollywood Issue του 2025 αναδεικνύει, λοιπόν, τη νέα γενιά ανδρών αστέρων που επηρεάζουν τον πολιτιστικό διάλογο, φέρνοντας τον κινηματογράφο πιο κοντά στο κοινό, με αυθορμητισμό, χιούμορ και πραγματικά συναισθήματα. Από τον Jonathan Bailey και τον Austin Butler, μέχρι τον A$AP Rocky και τον Riz Ahmed, οι ηθοποιοί εμφανίζονται λιγότερο σαν θεοί και περισσότερο σαν γείτονες, φίλοι και «internet boyfriends», ένας ανανεωμένος ορισμός του σύγχρονου άνδρα αστέρα.

