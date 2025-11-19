Μουσικά Νέα 19.11.2025

Ο A$AP Rocky βρήκε τον εαυτό του στο Hollywood

Ο A$AP Rocky δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την υποκριτική και αυτοχαρακτηρίζεται «Renaissance man»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο A$AP Rocky φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του φετινού Hollywood Issue του περιοδικού Vanity Fair, που κυκλοφόρησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, και μίλησε εκτενώς για την αυξανόμενη αφοσίωσή του στην υποκριτική. Όπως ξεκαθαρίζει, δεν πρόκειται να επιβραδύνει καθόλου την πορεία του στον χώρο του κινηματογράφου. Ο A$AP Rocky ανέφερε πως η υποκριτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Όπως δήλωσε στο περιοδικό, «η υποκριτική είναι ένα ακόμη κομμάτι των μεγάλων τεχνών. Και είμαι ένας Renaissance man. Πάντα είχα αυτή τη βαθιά επιθυμία, αυτό το έμφυτο πάθος για τους ρόλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: CFDA Awards 2025: Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με τον τίτλο του fashion icon

Το 2025 ήταν εξαιρετικά παραγωγικό για τον A$AP Rocky μπροστά στην κάμερα. Πρωταγωνίστησε στη νέα ταινία του Spike Lee με τίτλο «Highest 2 Lowest» δίπλα στον Denzel Washington, ενώ συμμετείχε και στην παραγωγή της A24 «If I Had Legs I’d Kick You». Η συνεργασία με ηθοποιούς όπως ο Denzel Washington φαίνεται πως τον επηρέασε βαθιά, καθώς όπως λέει «είμαι πλάι σε έναν βετεράνο της 7ης Τέχνης, απορροφώ όλη τη σοφία. Θα ήθελα μια μέρα να είμαι και εγώ τόσο έμπειρος και τόσο σοφός. Και ακόμη όμορφος».

Η συμμετοχή του στο Hollywood Issue του Vanity Fair τον έκανε να νιώσει ότι συγκαταλέγεται πλέον στα σημαντικά πρόσωπα του Hollywood, καθώς φωτογραφήθηκε δίπλα στους Callum Turner, LaKeith Stanfield, Glen Powell και Jeremy Allen White. «Το να βρίσκομαι σε αυτό τον χώρο και να αναγνωρίζομαι και να με σέβονται ως ηθοποιό ή απλώς ως καλλιτέχνη ήταν σημαντικό. Ειλικρινά, ήταν τα παιδιά, η παρέα, που έκανε την εμπειρία ξεχωριστή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του πορεία, ο A$AP Rocky έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό προσωπικό στίγμα στη μόδα, θεωρούμενος ένα από τα σημαντικότερα style icons της γενιάς του. Ο ίδιος όμως γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα παραδώσει τη σκυτάλη. «Μετά από εμένα, θα υπάρξει κάποιος ξεχωριστός. Και ελπίζω να ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Θα είναι κάποιος που πιστεύω πως το αξίζει».

Όσον αφορά τη δισκογραφία του, δεν υπάρχουν ακόμη νεότερα για την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του άλμπουμ «Don’t Be Dumb», το οποίο καθυστερεί εδώ και χρόνια. Σε προσωπικό επίπεδο, ο A$AP Rocky και η Rihanna υποδέχθηκαν τον Σεπτέμβριο το τρίτο τους παιδί, ένα κορίτσι με το όνομα Rocki Irish Mayers.

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Το μόνο πράγμα που τον κάνει ευτυχισμένο είναι η… Rihanna

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
A$ap Rocky σινεμά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»

Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»

19.11.2025
Επόμενο
Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist

Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist

19.11.2025

Δες επίσης

Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης
Μουσικά Νέα

Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης

19.11.2025
Ο Eminem προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady
Μουσικά Νέα

Ο Eminem προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady

19.11.2025
Tyga in Athens
City Guide

Tyga in Athens

19.11.2025
Η Ariana Grande ετοιμάζει την τελευταία της περιοδεία πριν αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande ετοιμάζει την τελευταία της περιοδεία πριν αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή

19.11.2025
Ο αρραβώνας της Taylor Swift καθόρισε τη Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary
Μουσικά Νέα

Ο αρραβώνας της Taylor Swift καθόρισε τη Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary

19.11.2025
Η Evangelia γίνεται η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται στο Dusk Music Festival
Μουσικά Νέα

Η Evangelia γίνεται η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται στο Dusk Music Festival

19.11.2025
Το TikTok διαμορφώνει τα charts – Το 84% των επιτυχιών του Billboard Global 200 ξεκίνησε ως viral trend
Μουσικά Νέα

Το TikTok διαμορφώνει τα charts – Το 84% των επιτυχιών του Billboard Global 200 ξεκίνησε ως viral trend

19.11.2025
H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live
Μουσικά Νέα

H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live

19.11.2025
Άννα Βίσση – 10 χρόνια «Hotel Ερμού»: Η απόλυτη εμπειρία ξαναγράφει ιστορία!
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση – 10 χρόνια «Hotel Ερμού»: Η απόλυτη εμπειρία ξαναγράφει ιστορία!

19.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο