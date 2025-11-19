Ο A$AP Rocky βρήκε τον εαυτό του στο Hollywood

Ο A$AP Rocky φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του φετινού Hollywood Issue του περιοδικού Vanity Fair, που κυκλοφόρησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, και μίλησε εκτενώς για την αυξανόμενη αφοσίωσή του στην υποκριτική. Όπως ξεκαθαρίζει, δεν πρόκειται να επιβραδύνει καθόλου την πορεία του στον χώρο του κινηματογράφου. Ο A$AP Rocky ανέφερε πως η υποκριτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Όπως δήλωσε στο περιοδικό, «η υποκριτική είναι ένα ακόμη κομμάτι των μεγάλων τεχνών. Και είμαι ένας Renaissance man. Πάντα είχα αυτή τη βαθιά επιθυμία, αυτό το έμφυτο πάθος για τους ρόλους».

Διάβασε επίσης: CFDA Awards 2025: Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με τον τίτλο του fashion icon

Το 2025 ήταν εξαιρετικά παραγωγικό για τον A$AP Rocky μπροστά στην κάμερα. Πρωταγωνίστησε στη νέα ταινία του Spike Lee με τίτλο «Highest 2 Lowest» δίπλα στον Denzel Washington, ενώ συμμετείχε και στην παραγωγή της A24 «If I Had Legs I’d Kick You». Η συνεργασία με ηθοποιούς όπως ο Denzel Washington φαίνεται πως τον επηρέασε βαθιά, καθώς όπως λέει «είμαι πλάι σε έναν βετεράνο της 7ης Τέχνης, απορροφώ όλη τη σοφία. Θα ήθελα μια μέρα να είμαι και εγώ τόσο έμπειρος και τόσο σοφός. Και ακόμη όμορφος».

Η συμμετοχή του στο Hollywood Issue του Vanity Fair τον έκανε να νιώσει ότι συγκαταλέγεται πλέον στα σημαντικά πρόσωπα του Hollywood, καθώς φωτογραφήθηκε δίπλα στους Callum Turner, LaKeith Stanfield, Glen Powell και Jeremy Allen White. «Το να βρίσκομαι σε αυτό τον χώρο και να αναγνωρίζομαι και να με σέβονται ως ηθοποιό ή απλώς ως καλλιτέχνη ήταν σημαντικό. Ειλικρινά, ήταν τα παιδιά, η παρέα, που έκανε την εμπειρία ξεχωριστή».

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του πορεία, ο A$AP Rocky έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό προσωπικό στίγμα στη μόδα, θεωρούμενος ένα από τα σημαντικότερα style icons της γενιάς του. Ο ίδιος όμως γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα παραδώσει τη σκυτάλη. «Μετά από εμένα, θα υπάρξει κάποιος ξεχωριστός. Και ελπίζω να ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Θα είναι κάποιος που πιστεύω πως το αξίζει».

Όσον αφορά τη δισκογραφία του, δεν υπάρχουν ακόμη νεότερα για την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του άλμπουμ «Don’t Be Dumb», το οποίο καθυστερεί εδώ και χρόνια. Σε προσωπικό επίπεδο, ο A$AP Rocky και η Rihanna υποδέχθηκαν τον Σεπτέμβριο το τρίτο τους παιδί, ένα κορίτσι με το όνομα Rocki Irish Mayers.

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Το μόνο πράγμα που τον κάνει ευτυχισμένο είναι η… Rihanna

Δες κι αυτό…