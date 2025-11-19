Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist

Η παρουσιάστρια δίνει νέο αέρα στην καλοκαιρινή τάση, μεταμορφώνοντας το μαντήλι σε statement φούστα για stylish χειμερινά σύνολα

To φουλάρι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ντουλάμπας τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ευλιξία που προσέφερε το κατέστησε ως ένα από τα statement κομμάτια, τόσο για την παραλία, όσο και για τις πρωινές και βραδινές βόλτες στο νησί.

Πλέον, βρισκόμαστε αισίως στο φθινόπωρο, όπου το μαντήλι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα key-pieces των συνόλων. Η απόδειξη είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία βρήκε τον πιο κομψό τρόπο για να φέρει την καλοκαιρινή τάση στην καρδιά του φθινοπώρου.

Διάβασε επίσης: H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια επανασύστησε την τάση μέσα από μια maxi φούστα–μαντήλι, δεμένη σε κομψό κόμπο, με ένα εντυπωσιακό άνοιγμα στο πλάι που χαρίζει κίνηση και θηλυκότητα.

Επιλέγοντας να αφήσει το εντυπωσιακό print να πρωταγωνιστήσει, το συνδύασε με ένα ημι-διάφανο χακί πουκάμισο και ένα ζευγάρι μαύρες δερμάτινες ψηλές μπότες με τριγωνική μύτη, ένα σύνολο που ισορροπεί άψογα ανάμεσα στο εκλεπτυσμένο και στο σύγχρονο.

Διάβασε επίσης: Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

Δες κι αυτό…