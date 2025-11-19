Fashion 19.11.2025

H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο

kagia
Η Βίκυ Καγιά αναδεικνύει την κάπα ως την τάση της σεζόν, μετατρέποντας κάθε χειμερινό look σε στιλιστικό statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κάπα είναι ξανά στο προσκήνιο και έχει όλα τα φόντα να γίνει το πιο πολυσυζητημένο πανωφόρι της σεζόν. Με τις επιβλητικές γραμμές της και την αίσθηση κομψότητας που χαρίζει, συνδυάζει στιλ και άνεση, ενώ επιτρέπει δημιουργικούς συνδυασμούς με layering και αξεσουάρ.

Φέτος, σχεδιαστές και fashionistas επαναπροσδιορίζουν την κάπα, προσθέτοντας σύγχρονες υφές, χρώματα και μήκη, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για χειμερινά look που ξεχωρίζουν.

Η Βίκυ Καγιά ανέδειξε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική αυτής της τάσης στο fashion show του Βασίλη Ζούλια για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 στα πλαίσια του Athens Fashion Week.

Συγκεκριμένα φόρεσε την σοκολατί κάπα της πάνω από ασπρόμαυρο ριγέ top, ενώ η ψηλόμεση μαύρη βερμούδα έδινε δομή και χαρακτήρα στο σύνολο. Οι flat Mary Janes και οι χρυσοί κρίκοι ολοκλήρωσαν το χειμερινό look, που έμοιαζε σαν να είχε βγει από τους δρόμους του Παρισιού.

Πέρα από την αισθητική της, η κάπα αυτή έχει και ιστορική αξία, καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια η Βίκυ Καγιά, ήταν το πρώτο ρούχο που πούλησε ο σχεδιαστής όταν ξεκίνησε ως fashion brand, καθώς μέχρι τότε η συλλογή του περιλάμβανε μόνο παπούτσια και τσάντες.

Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε, το look της Καγιά αποδεικνύει πως η κάπα δεν είναι απλώς μια τάση, είναι ένα στιλιστικό εργαλείο που μεταμορφώνει κάθε χειμερινό ντύσιμο σε statement, με διαχρονική κομψότητα και προσωπικότητα.

Με την κάπα στο επίκεντρο, ο χειμώνας αποκτά κομψότητα, προσωπικότητα και στιλιστική φινέτσα, ένα κομμάτι που ενώνει ιστορία, σύγχρονη μόδα και αίσθηση χειμερινής πολυτέλειας.

