Ο Eminem προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady

Ο Eminem κατέθεσε αγωγή κατά της αυστραλιανής εταιρείας Swim Shady, υποστηρίζοντας ότι η επωνυμία της είναι παραπλανητικά όμοια με το καταχωρημένο εμπορικό σήμα του, Slim Shady. Ο 53χρονος καλλιτέχνης, με το πραγματικό όνομα Marshall B. Mathers III, ζήτησε την ακύρωση του εμπορικού σήματος της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά την καταχώρισή του από το United States Patent and Trademark Office τον Σεπτέμβριο.

Στην προσφυγή του, ο Eminem υποστηρίζει ότι η ονομασία Swim Shady μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές και να τους οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι έχει κάποια σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία εδρεύει στο Σίδνεϊ και εμπορεύεται προϊόντα παραλίας όπως ομπρέλες, βαλίτσες θαλάσσης, πετσέτες και μαγιό.

Ο ιδρυτής της Swim Shady, Jeremy Scott, επιβεβαίωσε στον Guardian Australia τη νομική ενέργεια και δήλωσε ότι η εταιρεία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Όπως ανέφερε σε κοινή ανακοίνωση με τη συνεταίρο του Elizabeth Afrakoff, «η Swim Shady είναι μια αυστραλιανή εταιρεία που δημιουργήθηκε για να προστατεύει τους ανθρώπους από τον σκληρό αυστραλιανό ήλιο» και «θα υπερασπιστούμε την πνευματική μας ιδιοκτησία». Επισήμαναν επίσης ότι δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω δηλώσεις όσο η υπόθεση εκκρεμεί στο δικαστήριο.

Πριν την ίδρυση της Swim Shady, ο Eminem είχε καταχωρημένα στην Αυστραλία τα εμπορικά σήματα Shady και Shady Limited, όχι όμως το Slim Shady. Υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση του Slim Shady τον Ιανουάριο του 2025. Η Swim Shady έχει από την πλευρά της υποβάλει αιτήσεις ακύρωσης για μη χρήση των καταχωρημένων σημάτων Shady και Shady Limited, υποστηρίζοντας ότι δεν αξιοποιούνται συστηματικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αυστραλιανές επιχειρήσεις έρχονται σε αντιπαράθεση με Αμερικανούς ράπερ. Το 2022 ο Kanye West είχε κινηθεί νομικά εναντίον του εστιατορίου College Dropout Burgers στη Μελβούρνη, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε το 2023 επειδή ο ίδιος και η νομική του ομάδα δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Το 2019, ο Jay-Z είχε προσφύγει κατά της εταιρείας The Little Homie για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων με το παιδικό βιβλίο «AB to Jay-Z». Η υπόθεση λύθηκε μέσω διαμεσολάβησης, με την εταιρεία να δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά το όνομα ή στίχους του καλλιτέχνη.

