Αναβρασμός στα παρασκήνια της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

Τι συμβαίνει στο κανάλι μετά την αποχώρηση της αρχισυντάκτριας

Αναβρασμός κυριαρχεί στα παρασκήνια της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1, μετά την ξαφνική αποχώρηση της αρχισυντάκτριας. Γωγώ Σαμπάνη.

Όπως έχουμε δει, ο σταθμός κάθε χρόνο αλλάζει την εκπομπή και τους παρουσιαστές όσον αφορά την μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μιας και τα νούμερα τηλεθέασης δεν είναι και τόσο ευνοϊκά.

Διάβασε επίσης: Ελένη Τσολάκη: Στόλισε και ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Φέτος λοιπόν επέλεξε στη θέση των Weekenders την Ελένη Τσολάκη, όμως για ακόμη μια χρόνια η εκπομπή αντιμετωπίζει δυσκολίες. Για αυτό λοιπόν, οι συντελεστές της εκπομπής στον ΑΝΤ1 ετοιμάζουν αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση.

Ωστόσο, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, παράλληλα με αυτές που αφορούν την Κατερίνα Καραβάτου.





Διάβασε επίσης: Η Ελένη Τσολάκη κάνει τη σατέν φούστα το must της σεζόν – 5 σχέδια για να διαλέξεις

Δες κι αυτό…