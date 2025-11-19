Social Trends 19.11.2025

«The Rabbit Got Me»: To απρόσμενο TikTok trend που απομυθοποιεί την «τέλεια εικόνα» των social media

alice_in_wonderland
Tο viral trend που δείχνει πώς μια απρόσμενη αλλαγή μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σου και να σε φέρει αντιμέτωπο με νέες εμπειρίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο ατελείωτο scroll του TikTok, ένα νέο trend έχει κερδίσει εκατομμύρια views και σχόλια μέσα σε λίγες μόνο ημέρες: το «The Rabbit Got Me». Με μια πρώτη ματιά, μπορεί να μοιάζει με ακόμα ένα διασκεδαστικό meme, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να μοιραστεί κανείς τις πιο σημαντικές, και συχνά δύσκολες, μεταβάσεις της ζωής του.

Χρήστες ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές, γιορτές, ταξίδια, φιλικές αγκαλιές, συνοδευόμενες από τη φράση «Me before the rabbit got me» («Εγώ πριν με πιάσει το κουνέλι»). Λίγα δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζονται αποσπάσματα που υποδηλώνουν αλλαγές, απώλειες ή δύσκολες στιγμές.

white_rabit
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η λέξη του 2025 από το Cambridge Dictionary αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες

Η φράση παραπέμπει στο γνωστό λευκό λαγό από το «Alice in Wonderland», ο οποίος οδηγεί την Αλίκη σε έναν παράξενο, αχαρτογράφητο κόσμο. Στο TikTok, όμως, το «rabbit» δεν είναι κυριολεκτικό, αποτελεί μεταφορά για εκείνη τη στιγμή που κάτι ή κάποιος ανατρέπει την πορεία σου. Μια απώλεια, ένας χωρισμός, μια ασθένεια ή μια απρόσμενη αλλαγή στη ζωή μπορεί να σε «πιάσει» χωρίς προειδοποίηση. Αυτό που κάνει το trend ιδιαίτερο είναι η ειλικρίνεια του. Αντί να δείχνει μόνο τέλειες ζωές και ροζ φίλτρα, καταγράφει τη μετάβαση, το σοκ, τον πόνο και τελικά την αποδοχή και τη δύναμη που προκύπτει από αυτές τις στιγμές.

@minapistol #whiterabbit #xyzbca #relatable ♬ original sound – n1n4603

Για πολλούς χρήστες, έχει γίνει τρόπος να θυμηθούν πώς ήταν η ζωή τους πριν από μια αλλαγή που δεν είχαν επιλέξει αλλά που, εκ των υστέρων, τους διαμόρφωσε. Από απώλειες σχέσεων έως μεγάλες επαγγελματικές ή προσωπικές ανατροπές, η φράση συνοδεύεται συχνά από ένα μήνυμα επιβίωσης και αντοχής: «Ναι, το κουνέλι με βρήκε, αλλά είμαι ακόμα εδώ».

@amaliampatzidou Δεν με αφήνει ήσυχη #fy #fyp ♬ original sound – n1n4603

Το trend δεν αφορά μόνο στιγμές πόνου ή δυσκολίας. Πολλοί χρήστες μοιράζονται επίσης απρόσμενες αλλαγές που έφεραν θετικά αποτελέσματα, στιγμές όπου η ζωή τους πήρε νέα τροπή προς το καλύτερο. Το «The Rabbit Got Me» λειτουργεί ως καθρέφτης της πραγματικότητας. Η ζωή σπάνια ακολουθεί το σχέδιο που φανταζόμαστε, αλλά μέσα από τις ανατροπές γεννιούνται νέες εμπειρίες και διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας.

Διάβασε επίσης: Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Social trends Tik Tok
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αναβρασμός στα παρασκήνια της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

Αναβρασμός στα παρασκήνια της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

19.11.2025
Επόμενο
Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης

19.11.2025

Δες επίσης

Η λέξη του 2025 από το Cambridge Dictionary αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες
Social & Tech

Η λέξη του 2025 από το Cambridge Dictionary αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες

18.11.2025
Ο Dr Chris στο Mad Radio 106,2: «Θέλω στο μέλλον να κάνω τη δική μου skincare σειρά»
Mad Radio News

Ο Dr Chris στο Mad Radio 106,2: «Θέλω στο μέλλον να κάνω τη δική μου skincare σειρά»

17.11.2025
Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Mad Radio 106.2: «Ξεκίνησα τα βίντεο για τα ζώδια μετά από έναν χωρισμό»
Mad Radio News

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Mad Radio 106.2: «Ξεκίνησα τα βίντεο για τα ζώδια μετά από έναν χωρισμό»

16.11.2025
Ανεπανάληπτες στιγμές on air: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες
Mad Radio News

Ανεπανάληπτες στιγμές on air: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες

14.11.2025
Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία
Social & Tech

Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία

13.11.2025
Τα cult ελληνικά memes που εξηγούν καλύτερα τη ζωή μας απ’ ό,τι ένας ψυχολόγος
Social & Tech

Τα cult ελληνικά memes που εξηγούν καλύτερα τη ζωή μας απ’ ό,τι ένας ψυχολόγος

13.11.2025
«What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars
Social & Tech

«What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars

12.11.2025
Sledging: To dating trend της Gen Z που κάνει τις σχέσεις να τελιώνουν πριν λιώσει το χιόνι
Social & Tech

Sledging: To dating trend της Gen Z που κάνει τις σχέσεις να τελιώνουν πριν λιώσει το χιόνι

11.11.2025
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τον εαυτό της σε AI και έγινε viral
Social & Tech

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τον εαυτό της σε AI και έγινε viral

11.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο