«The Rabbit Got Me»: To απρόσμενο TikTok trend που απομυθοποιεί την «τέλεια εικόνα» των social media

Tο viral trend που δείχνει πώς μια απρόσμενη αλλαγή μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σου και να σε φέρει αντιμέτωπο με νέες εμπειρίες

Στο ατελείωτο scroll του TikTok, ένα νέο trend έχει κερδίσει εκατομμύρια views και σχόλια μέσα σε λίγες μόνο ημέρες: το «The Rabbit Got Me». Με μια πρώτη ματιά, μπορεί να μοιάζει με ακόμα ένα διασκεδαστικό meme, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να μοιραστεί κανείς τις πιο σημαντικές, και συχνά δύσκολες, μεταβάσεις της ζωής του.

Χρήστες ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές, γιορτές, ταξίδια, φιλικές αγκαλιές, συνοδευόμενες από τη φράση «Me before the rabbit got me» («Εγώ πριν με πιάσει το κουνέλι»). Λίγα δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζονται αποσπάσματα που υποδηλώνουν αλλαγές, απώλειες ή δύσκολες στιγμές.

Διάβασε επίσης: Η λέξη του 2025 από το Cambridge Dictionary αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες

Η φράση παραπέμπει στο γνωστό λευκό λαγό από το «Alice in Wonderland», ο οποίος οδηγεί την Αλίκη σε έναν παράξενο, αχαρτογράφητο κόσμο. Στο TikTok, όμως, το «rabbit» δεν είναι κυριολεκτικό, αποτελεί μεταφορά για εκείνη τη στιγμή που κάτι ή κάποιος ανατρέπει την πορεία σου. Μια απώλεια, ένας χωρισμός, μια ασθένεια ή μια απρόσμενη αλλαγή στη ζωή μπορεί να σε «πιάσει» χωρίς προειδοποίηση. Αυτό που κάνει το trend ιδιαίτερο είναι η ειλικρίνεια του. Αντί να δείχνει μόνο τέλειες ζωές και ροζ φίλτρα, καταγράφει τη μετάβαση, το σοκ, τον πόνο και τελικά την αποδοχή και τη δύναμη που προκύπτει από αυτές τις στιγμές.

Για πολλούς χρήστες, έχει γίνει τρόπος να θυμηθούν πώς ήταν η ζωή τους πριν από μια αλλαγή που δεν είχαν επιλέξει αλλά που, εκ των υστέρων, τους διαμόρφωσε. Από απώλειες σχέσεων έως μεγάλες επαγγελματικές ή προσωπικές ανατροπές, η φράση συνοδεύεται συχνά από ένα μήνυμα επιβίωσης και αντοχής: «Ναι, το κουνέλι με βρήκε, αλλά είμαι ακόμα εδώ».

Το trend δεν αφορά μόνο στιγμές πόνου ή δυσκολίας. Πολλοί χρήστες μοιράζονται επίσης απρόσμενες αλλαγές που έφεραν θετικά αποτελέσματα, στιγμές όπου η ζωή τους πήρε νέα τροπή προς το καλύτερο. Το «The Rabbit Got Me» λειτουργεί ως καθρέφτης της πραγματικότητας. Η ζωή σπάνια ακολουθεί το σχέδιο που φανταζόμαστε, αλλά μέσα από τις ανατροπές γεννιούνται νέες εμπειρίες και διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας.

Διάβασε επίσης: Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Δες κι αυτό…