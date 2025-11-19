Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Paul McCartney εντάχθηκε σε μια διευρυνόμενη κίνηση καλλιτεχνών που διαμαρτύρονται για τη χρήση της μουσικής τους από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς άδεια ή καταβολή δικαιωμάτων. Ο 83χρονος πρώην Beatle κυκλοφορεί το πρώτο του νέο κομμάτι έπειτα από πέντε χρόνια, το οποίο αποτελεί στην πράξη μια σχεδόν πλήρως αθόρυβη ηχογράφηση στο στούντιο. Το κομμάτι, με τίτλο «bonus track», περιλαμβάνεται στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ «Is This What We Want?» που θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο.

Το LP αποτελείται από «σιωπηλές» ηχογραφήσεις και επιχειρεί να συμβολίσει την απειλή που αντιμετωπεί η καλλιτεχνική δημιουργία εάν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συνεχίσουν να εκπαιδεύουν τα συστήματά τους σε μουσικό υλικό χωρίς άδεια.

Η συμμετοχή του Paul McCartney συμπίπτει με την εντατικοποίηση των προσπαθειών καλλιτεχνών να πιέσουν τη βρετανική κυβέρνηση να προστατεύσει τα πνευματικά τους δικαιώματα. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογικές εταιρείες, με ισχυρή υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητούν χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο και ευρεία πρόσβαση σε δεδομένα για την εκπαίδευση των συστημάτων AI. Πίσω από το άλμπουμ βρίσκεται ο συνθέτης και ακτιβιστής Ed Newton-Rex, ο οποίος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «ακούει περισσότερο τα συμφέροντα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών παρά των Βρετανών δημιουργών». Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επίσης οι Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer και οι Pet Shop Boys.

Το «bonus track» του Paul McCartney, διάρκειας δύο λεπτών και 45 δευτερολέπτων, αποτυπώνει κυρίως θόρυβο ταινίας και ήχους κίνησης μέσα στο στούντιο, για να υπογραμμίσει το μήνυμα του άλμπουμ: ότι χωρίς προστασία των δημιουργών, η πρωτότυπη μουσική κινδυνεύει να σιγήσει. Ο Paul McCartney έχει προειδοποιήσει ότι η ανεξέλεγκτη χρήση δημιουργικών έργων από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης «θα μπορούσε να εξαφανίσει το μέλλον πολλών νέων συνθετών και δημιουργών». Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασαν και άλλοι συμμετέχοντες στο άλμπουμ, όπως η Kate Bush και ο Max Richter.

Την ώρα που η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να επιτρέψει ευρύτερη χρήση έργων για «εξόρυξη δεδομένων» από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι δημιουργοί προειδοποιούν ότι μια τέτοια πολιτική θα αποδυναμώσει έναν κλάδο που συνεισφέρει περισσότερα από 125 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως στην οικονομία.

