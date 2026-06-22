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City Guide 22.06.2026

5 σημεία στην Αθήνα που θα σου χαρίσουν δροσιά τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

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Αν ψάχνεις ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη, υπάρχουν μέρη που αλλάζουν εντελώς την αίσθηση του αθηναϊκού καλοκαιριού
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία. Οι βόλτες στα στενά, τα ηλιοβασιλέματα με θέα την Ακρόπολη και οι αμέτρητες επιλογές για έξοδο δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι ημέρες που η θερμοκρασία ανεβαίνει τόσο πολύ, ώστε το μόνο που αναζητάς είναι λίγη δροσιά. Ευτυχώς, η πρωτεύουσα κρύβει αρκετά σημεία που μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρές οάσεις μέσα στην πόλη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Από καταπράσινα πάρκα μέχρι παραθαλάσσιες διαδρομές, υπάρχουν επιλογές που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από το τσιμέντο και να απολαύσεις το καλοκαίρι με πιο άνετους ρυθμούς.

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1. Εθνικός Κήπος

Λίγα μόλις βήματα από το Σύνταγμα, ο Εθνικός Κήπος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανάσες δροσιάς στο κέντρο της Αθήνας. Τα ψηλά δέντρα, οι σκιερές διαδρομές και οι ήχοι της φύσης δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που περιμένεις στο κέντρο της πόλης. Είναι ιδανικός προορισμός για έναν πρωινό περίπατο ή για λίγη ξεκούραση τις απογευματινές ώρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Λίμνη Βουλιαγμένης

Αν θέλεις να συνδυάσεις φυσικό τοπίο και δροσιά, η Λίμνη Βουλιαγμένης παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές επιλογές. Τα νερά της διατηρούν σταθερή θερμοκρασία όλο τον χρόνο, ενώ το φυσικό περιβάλλον γύρω της δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεσαι πολύ μακριά από την πόλη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το μεγάλο πάρκο, οι ανοιχτοί χώροι και το θαλάσσιο αεράκι που φτάνει από τον Σαρωνικό κάνουν το ΚΠΙΣΝ μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές του καλοκαιριού. Εδώ μπορείς να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο ή απλώς να χαλαρώσεις στο γρασίδι απολαμβάνοντας τη θέα.

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4. Λόφος Φιλοπάππου

Όταν πέφτει ο ήλιος, ο λόφος μετατρέπεται σε ένα από τα πιο δροσερά σημεία της πόλης. Η σκιά των δέντρων, η θέα προς την Ακρόπολη και το αεράκι που φυσά από ψηλά δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για καλοκαιρινές βόλτες.

Πανοραμική άποψη της Αθήνας με την Ακρόπολη στο βάθος, ιδανική για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τα αστέρια.
Πηγή: Unsplash

5. Παραλία Εδέμ

Για όσους δεν μπορούν να αποχωριστούν τη θάλασσα, η αθηναϊκή ριβιέρα προσφέρει πολλές επιλογές. Η παραλία Εδέμ είναι εύκολα προσβάσιμη και αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς στάσεις για μια γρήγορη βουτιά ή μια απογευματινή βόλτα δίπλα στο κύμα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Παρότι οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αθηναϊκού καλοκαιριού, η πόλη διαθέτει αρκετά σημεία που μπορούν να σου προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς. Είτε προτιμάς τη φύση, είτε τη θάλασσα, είτε μια ήσυχη βόλτα κάτω από τα δέντρα, υπάρχουν επιλογές που θα κάνουν τις πιο ζεστές ημέρες πολύ πιο ευχάριστες.

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