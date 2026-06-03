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Living 03.06.2026

Green Living: Πώς οι αστικοί κήποι στα μπαλκόνια μας «φρενάρουν» την κλιματική αλλαγή – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Αστικoί κήποι»
Mad.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) διοργανώνει, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 12 μ.μ., διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Αστικoί κήποι» η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στο επίσημο κανάλι του Ε.Ε.Σ. στο YOUTUBE εδώ: https://www.youtube.com/live/lflkTnp2FU4?si=D1xRYm3DzEgFIxsV.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης του Ε.Ε.Σ. για την ανθρωπιστική ανταπόκριση στις κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Την διαδικτυακή ημερίδα θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος Ε.Ε.Σ. Dr.Αντώνιος Αυγερινός.

Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η υποβάθμιση του αστικού πρασίνου επιδεινώνουν δραματικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των πολιτών , ιδίως των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Η πρόκληση είναι τεράστια, όμως η επιστήμη μας δείχνει την σωστή πορεία που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη και δεν είναι άλλη από τα αστικά πράσινα οικοσυστήματα και τις λύσεις που είναι βασισμένες στη Φύση.

Τα αστικά πράσινα οικοσυστήματα και οι οικολογικές γειτονίες δεν συνιστούν απλώς αισθητική παρέμβαση στον αστικό ιστό αλλά αποτελούν ανθεκτική υποδομή ζωής ενισχύοντας τη σωματική ευεξία , την ψυχική ανθεκτικότητα των πολιτών καθώς και τη συνοχή των κοινοτήτων.

Η διαδικτυακή ημερίδα που πραγματοποιείται κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη ενσωμάτωση της ανθρωπιστικής δράσης στην κλιματική ανθεκτικότητα. Στόχος μας κάθε πολίτης να κατανοήσει και να συμβάλει ενεργά και ατομικά στη διαμόρφωση βιώσιμων, δίκαιων και ανθεκτικών αστικών κοινοτήτων.

Θεματολογία Ημερίδας

1. Αστικά πράσινα οικοσυστήματα ως εργαλεία Κλιματικής Ανθεκτικότητας. Εισηγήτρια: κα Ευγενία Γκόγκου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Ε.Ε.Σ..

2. Ο αέρας που αναπνέουμε , αναπνευστική υγεία και ο ρόλος του αστικού πρασίνου. Εισηγήτρια: κα Ειρήνη Παπάζογλου, Νοσηλεύτρια Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης.

3. Πράσινες Πόλεις – Υγιείς Πολίτες: Πώς τα ανθεκτικά αστικά περιβάλλοντα ενισχύουν τη σωματική ευεξία και την ψυχική ανθεκτικότητα. Εισηγήτρια κα Μαρία Σταματοπούλου, Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άργους.

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