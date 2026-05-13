Υγεία 13.05.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού σε Σέρρες, Έδεσσα και Δράμα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων προαγωγής και αγωγής υγείας που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, διοργανώνει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης στη Βόρεια Ελλάδα (Σέρρες, Έδεσσα, Δράμα), με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Οι δράσεις υλοποιούνται από την Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ., και με την υποστήριξη έμπειρου προσωπικού: γυναικολόγοι-μαστολόγοι, ιατροί γενικής ιατρικής, νοσηλευτές και εκπαιδευμένοι εθελοντές.

Ημερομηνίες & Τοποθεσίες:

· Σέρρες: Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, 09:00 -15:00, Πλατεία Ελευθερίας
· Έδεσσα: Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, 9:00 – 15:00, Χατζηγιάννειο Πολιτιστικό Κέντρο (πεζόδρομος)
· Δράμα: Σάββατο 16 Μαΐου 2026 (09:00–15:00) και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 (08:00–14:00), Δημοτικός Κήπος, Πλατεία Ελευθερίας (Άγαλμα Ελευθερίας)

Τι περιλαμβάνει η δράση:

· Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού
· Κλινική εξέταση μαστού (ψηλάφηση)
· Συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο
· Διασύνδεση με δημόσιες μονάδες υγείας σε περίπτωση ευρημάτων
· Διανομή ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη και την υιοθέτηση υγιών συνηθειών

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως. Η έγκαιρη διάγνωση και η συστηματική παρακολούθηση σώζουν ζωές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας.

ΔΡΑΜΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΡΡΕΣ

Χρήστος Μάστορας & MEΛISSES: Πρώτη φορά σε διεθνή περιοδεία – Διπλό sold out στη Νέα Υόρκη

H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy

