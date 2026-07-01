Beyond Borders 2026: Τα 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν για το Co-Production Development Forum

Με μια ματιά Επιλέχθηκαν 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ για το Co-Production Development Forum του Beyond Borders 2026.

Το φόρουμ στοχεύει στην ανάπτυξη ελληνικών ντοκιμαντέρ για τη διεθνή αγορά.

Συμμετέχοντες θα συναντηθούν με στελέχη από Al Jazeera, Arte, ΕΡΤ και ZDF.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο Καστελλόριζο, καλύπτοντας τη διαμονή των επιλεγμένων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κατόπιν της ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την πιλοτική διοργάνωση του Co-Production Development Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 11ης έκδοσης του Beyond Borders (23–30 Αυγούστου 2026), η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει επίσημα την τελική επιλογή των έργων.

Η επιτροπή αξιολόγησης, με επικεφαλής τον Rudy Buttignol C.M., εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία επιλογής: «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η ανταπόκριση της ελληνικής κοινότητας του ντοκιμαντέρ στο Beyond Borders Coproduction Development Forum ήταν εξαιρετική και ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Λάβαμε 28 προτάσεις υψηλής ποιότητας, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από την ιστορία και τη μετανάστευση έως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επιλογή μόνο πέντε σχεδίων ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση. Ωστόσο, επιλέξαμε τα έργα εκείνα που, κατά την κρίση μας, θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο φέτος το καλοκαίρι από τη στενή συνεργασία με την ολιγομελή ομάδα των decision makers από το Al Jazeera, το Arte, την ΕΡΤ και το ZDF.

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Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες σε όλους τους δημιουργούς που κατέθεσαν το έργο τους σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης.»

Επίσημη Επιλογή 2026:

1. The Empire – Σκηνοθεσία/Παραγωγή: Δήμητρα Μπαμπαδήμα

2. Child Brides: The Missing Piece – Σκηνοθεσία: Φωτεινή Λαμπρίδη & Παραγωγή: Μαρίνα Δανέζη

3. Ideal Homeland – Σκηνοθεσία/Παραγωγή: Γρηγόρης Βαρδαρινός

4. Hitler’s Excavation at Olympia – Σκηνοθεσία/Παραγωγή: Νίκος Χρησικάκης

5. Music From the Unseen Journey: Tcha’s Journey – Σκηνοθεσία: Πέτρος Κολοτούρος & Παραγωγή: Λεωνίδας Λιάμπεης

Σχετικά με το Forum

Το τετραήμερο αυτό εντατικό εργαστήριο ανάπτυξης (incubator) θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου 2026 στο νησί του Καστελλορίζου. Στόχος του είναι να εφοδιάσει τους Έλληνες κινηματογραφιστές με τις στρατηγικές δομές και τα δίκτυα που απαιτούνται για να ανταγωνιστούν στη διεθνή αγορά.

Υπό την καθοδήγηση του Rudy Buttignol C.M., οι συμμετέχουσες ομάδες θα πάρουν μέρος σε δομημένες κατ’ ιδίαν (one-to-one) συναντήσεις, εξειδικευμένα masterclasses, καθώς και σε μια προσομοίωση επίσημης παρουσίασης («mock» pitch session) σε περιβάλλον διεθνών αγορών. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε απευθείας επαφή με κορυφαίους commissioning editors και στελέχη από καταξιωμένους διεθνείς τηλεοπτικούς και δικτυακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ARTE, Al Jazeera, ΕΡΤ και ZDF.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ καλύπτει τα έξοδα διαμονής στο νησί για τους επιλεγμένους συμμετέχοντες. Οι δημιουργοί αναλαμβάνουν εξ ιδίων τη διοργάνωση και τα έξοδα της μετακίνησής τους. Μετά την επίσημη επιλογή, απαιτείται η καταβολή ενός τυπικού κόστους εγγραφής ύψους 75 ευρώ για την οριστικοποίηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας του, ο θεσμός είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε ελληνικές παραγωγές ή συμπαραγωγές, υπό την αιγίδα του Co-Production Development Forum, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου, υπό το φως και εν αναμονή των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.

Η 11η διοργάνωση του Beyond Borders πραγματοποιείται με Κύριο Θεσμικό Εταίρο το ΕΚΟΜΕΔ και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται περήφανα από την ΕΡΤ και το ZDF ως Χορηγούς Βραβείων, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως Χορηγό του Επίσημου Καταλόγου, καθώς και από την ΑΙΓΕΑΣ AMKE και τη Swiss Film ως Χορηγούς Διαμονής. Πολύτιμη είναι επίσης η συνεισφορά της Βουλής των Ελλήνων, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και του Ιδρύματος Λάτση ως Υποστηρικτών της διοργάνωσης, καθώς και της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Σλοβακίας στην Αθήνα και του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών που συμμετέχουν ως Χορηγοί Μεταφράσεων και Υποτιτλισμού.

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