Freedom 250: Μια μοναδική βραδιά με σύγχρονη αμερικανική country στον Πειραιά

Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. και ο Δήμος Πειραιά παρουσιάζουν τη σύγχρονη αμερικανική country σκηνή σε μια μεγάλη συναυλία για το Freedom 250

Με μια ματιά Συναυλία "Freedom 250" στον Πειραιά στις 1 Ιουλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο.

Διοργανώνεται από την Πρεσβεία ΗΠΑ και τον Δήμο Πειραιά για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Θα εμφανιστούν οι Αμερικανοί country καλλιτέχνες Restless Road και Julia Cole.

Η εκδήλωση προωθεί τη μουσική ως γέφυρα πολιτισμών και τη φιλία Ελλάδας-ΗΠΑ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με τίτλο «Η Αμερική Τραγουδά – Freedom 250: Γιορτάζοντας 250 Χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στη Γενέτειρα της Δημοκρατίας», η συναυλία εντάσσεται στις δράσεις της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα για τον εορτασμό του Freedom 250, της ιστορικής επετείου των 250 χρόνων από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

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Η εκδήλωση αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρας ανάμεσα στους λαούς και φέρνει στο ελληνικό κοινό δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικανικής country μουσικής:

• Το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road

• Την ερμηνεύτρια και δημιουργό Julia Cole

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α., μέσω του οποίου Αμερικανοί καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Πρεσβείας των Η.Π.Α. με τον Δήμο Πειραιά, με επίκεντρο την Αμερικανική Γωνιά που στεγάζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά, η οποία προσφέρει πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Με αφορμή το Freedom 250, η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα προσκαλεί το κοινό του Πειραιά και τους επισκέπτες της πόλης να γιορτάσουν μέσα από τη μουσική μια ιστορική επέτειο, αλλά και τη διαχρονική φιλία μεταξύ των λαών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026

Ώρα Έναρξης: 20:30

Τοποθεσία: Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες για τους καλλιτέχνες:

Οι Restless Road – Zach Beeken, Garrett Nichols και Colton Pack – αποτελούν ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης country μουσικής, και είναι γνωστοί για τις εντυπωσιακές φωνητικές τους αρμονίες και τους συναισθηματικούς στίχους τους. Με sold-out εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της country σκηνής, φέρνουν στον Πειραιά τον ήχο μιας νέας γενιάς αμερικανικής μουσικής.

Η Julia Cole, με καταγωγή από το Τέξας, έχει ξεχωρίσει για τη δυναμική της σκηνική παρουσία και τα μηνύματα αυτοπεποίθησης, ενδυνάμωσης και προσωπικής αξίας που μεταφέρει μέσα από τη μουσική της. Ως ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη διεθνή κοινότητα θαυμαστών και έχει εμφανιστεί σε μεγάλες αθλητικές και μουσικές διοργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.