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Celeb News 29.06.2026

Ελένη Χατζίδου: «Λύγισε» στα τελευταία γενέθλια στο πλατό του «Breakfast @Star»

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Λίγες ημέρες πριν την οριστική αυλαία της εκπομπής, η Ελένη Χατζίδου γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της σε μια ημέρα γεμάτη αγάπη και νοσταλγία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Χατζίδου γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της στο πλατό του «Breakfast @Star».
  • Ο σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου, της ευχήθηκε δημόσια με τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
  • Η παρουσιάστρια συγκινήθηκε καθώς ήταν τα τελευταία της γενέθλια στην εκπομπή που ολοκληρώνεται.
  • Η Χατζίδου εστιάζει στην εσωτερική ανάπτυξη και ηρεμία για τα επόμενα βήματά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη και γιορτινή ημέρα ξημέρωσε για την Ελένη Χατζίδου, η οποία σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, έχει τα γενέθλιά της. Η παρουσιάστρια, που συμπληρώνει τα 46 της χρόνια, δέχθηκε μια θερμή έκπληξη από τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, και τους συνεργάτες της στο πλατό του «Breakfast @Star», με την ατμόσφαιρα να είναι γεμάτη από μπαλόνια και μια εντυπωσιακή τούρτα.

https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/

Ο Ετεοκλής Παύλου δεν έχασε την ευκαιρία να προσθέσει μια δόση χιούμορ, πειράζοντας την αγαπημένη του για την ηλικία της, ενώ στη συνέχεια της ευχήθηκε δημόσια μέσω Instagram με μια ιδιαίτερα τρυφερή εξομολόγηση. «Χρόνια πολλά στη γυναίκα της ζωής μου. Σαν σήμερα γεννήθηκες άγγελε μου… Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου και την έκανες ένα υπέροχο παραμύθι», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απόλυτη αγάπη του.

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Ωστόσο, η ημέρα είχε και μια νότα νοσταλγίας. Καθώς η εκπομπή «Breakfast @Star» ετοιμάζεται να ρίξει οριστική αυλαία την ερχόμενη Παρασκευή, η Ελένη Χατζίδου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. «Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι είναι τα τελευταία γενέθλια εδώ μαζί σε αυτό το πλατό. Τηλεοπτικά, εδώ στο Star, στην παρέα αυτή, με όλους εδώ», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια, συνειδητοποιώντας πως το κεφάλαιο αυτό κλείνει μετά από τέσσερα επιτυχημένα χρόνια.

Η ίδια, μιλώντας πρόσφατα στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», είχε επιβεβαιώσει το τέλος της συνεργασίας της με τον σταθμό, εκφράζοντας τη λύπη της για αυτή την εξέλιξη. Παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικοί δρόμοι του ζευγαριού στο συγκεκριμένο project φτάνουν στο τέλος τους, η Ελένη Χατζίδου επιλέγει να εστιάζει στην ουσία: «Να μεγαλώνουμε όμορφα, κυρίως μέσα μας και ήρεμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας τις βάσεις για τα επόμενα βήματά της.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το ζευγάρι αποχαιρετά μια δημιουργική περίοδο, έχοντας στο πλευρό του την αγάπη των συνεργατών και των τηλεθεατών τους, ενώ οι fans της παρουσιάστριας δεν σταμάτησαν να στέλνουν τις ευχές τους για τα 46α γενέθλιά της, στηρίζοντάς την σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της καριέρας της.

 

 

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Breakfast@star ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ Ετεοκλής Παύλου
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