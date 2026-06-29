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Celeb News 29.06.2026

Teyana Taylor: Η στιγμή που «λύγισε» στα BET Awards βλέποντας τη Janet Jackson στη σκηνή

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Η Teyana Taylor τιμήθηκε ως «Icon of the Year» στα BET Awards 2026, με την Janet Jackson να κάνει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Janet Jackson απένειμε τιμητικό βραβείο στην Teyana Taylor στα BET Awards, προκαλώντας συγκίνηση.
  • Η Taylor συγκινήθηκε βαθιά βλέποντας το είδωλό της, Janet Jackson, να της απονέμει το βραβείο.
  • Η Jackson επαίνεσε την Taylor για το εργασιακό της ήθος και την ικανότητά της να επαναπροσδιορίζει τους κανόνες.
  • Η Taylor δήλωσε ευγνωμοσύνη, τόνισε τη σημασία του να ανοίγεις πόρτες και ανέφερε τις κόρες της ως κληρονομιά.
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Η σκηνή του Peacock Theater στο Λος Άντζελες πλημμύρισε από συγκίνηση το βράδυ της Κυριακής, 28 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια των BET Awards. Η Teyana Taylor, η πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα που έχει αφήσει το στίγμα της στη μουσική, τη μόδα και τον κινηματογράφο, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν η Janet Jackson εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά για να της απονείμει το τιμητικό βραβείο «Icon of the Year». Η έκπληξη ήταν απόλυτη, καθώς ακόμη και η ίδια η Taylor δεν γνώριζε για την παρουσία του ειδώλου της, ξεσπώντας σε λυγμούς μόλις συνειδητοποίησε τι συνέβαινε στη σκηνή.

Καλλιτέχνης με ασημί φόρεμα με κρόσσια και κουκούλα σε κοσμική εκδήλωση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στιγμή αυτή δεν αποτέλεσε μόνο μια τυπική βράβευση, αλλά μια συνάντηση δύο γενεών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την τέχνη. Η Jackson, με λόγια γεμάτα θαυμασμό, χαρακτήρισε την Taylor ως ένα «τριαντάφυλλο από το Χάρλεμ» που κατάφερε να ανθίσει μέσα από το μπετόν, τιμώντας το ασταμάτητο εργασιακό της ήθος και την ικανότητά της να επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Για την Teyana Taylor, που επί 20 χρόνια χτίζει την καριέρα της με προσήλωση και δημιουργικότητα, η αναγνώριση από τη μέντορά της αποτέλεσε την κορύφωση μιας ήδη ονειρικής χρονιάς.

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Ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη και προσφορά

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Taylor έδωσε έναν λόγο που αντήχησε βαθιά στο κοινό, τονίζοντας πως δεν δέχεται τον τίτλο της «Icon» με αλαζονεία, αλλά με βαθιά ευγνωμοσύνη για τη διαδρομή της. «Δεν πίστεψα ποτέ ότι η δική μου επιτυχία πρέπει να προέρχεται από την αποτυχία κάποιου άλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να ανοίγεις πόρτες για τους επόμενους. Απευθυνόμενη στις κόρες της, Junie και Rue, δήλωσε πως η μεγαλύτερη κληρονομιά της δεν είναι τα βραβεία, αλλά το να αποτελεί πάντα «σπίτι» για εκείνες, ανεξάρτητα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια χρονιά ορόσημο

Το 2026 αποδεικνύεται η πιο σημαντική χρονιά στην καριέρα της 34χρονης καλλιτέχνιδας. Μετά την υποψηφιότητά της για Όσκαρ και την κατάκτηση της Χρυσής Σφαίρας για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another», η Taylor επιβεβαιώνει την κυριαρχία της σε πολλούς τομείς. Εκτός από το βραβείο «Icon of the Year», η βραδιά στα BET Awards της χάρισε επίσης τις διακρίσεις για την Καλύτερη Ηθοποιό και τη Σκηνοθεσία Βίντεο Κλιπ. Μέσα από τη μουσική, τη μόδα και τη σκηνοθεσία, η Teyana Taylor αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια, συνεχίζοντας να εμπνέει με την τέχνη που προσφέρει.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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BET Awards BET Awards 2026 Janet Jackson Teyana Taylor
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