Ελένη Τσολάκη: Το παραμυθένιο σκηνικό στη βάφτιση της μονάκριβης κόρης της

Με μια ματιά Η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της βάφτισαν την κόρη τους Μαρία στο Λαγονήσι.

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε τη βάφτιση «δεύτερη ομορφότερη ημέρα της ζωής της».

Στη βάφτιση παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες από την τηλεόραση.

Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε στιγμιότυπα και ευχές για τα παιδιά του κόσμου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ατμόσφαιρα απόλυτης κατάνυξης και ευτυχίας, η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, βίωσαν το απόγευμα του Σαββάτου μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας. Το ζευγάρι τέλεσε το μυστήριο της βάφτισης της μονάκριβης κόρης τους στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και στενούς φίλους.

Η μικρή Μαρία, όπως είναι το όνομα που δόθηκε στη νεοφώτιστη, ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την ευτυχισμένη μητέρα να επιλέγει για την περίσταση μια κομψή εμφάνιση σε μπεζ τόνους, σε πλήρη αρμονία με το φόρεμα της κόρης της. Η παρουσιάστρια, η οποία βιώνει τη μητρότητα με μεγάλη αφοσίωση από τον ερχομό του παιδιού της τον Μάρτιο του 2025, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, χαρακτηρίζοντας δημόσια την ημέρα της βάφτισης ως τη «δεύτερη ομορφότερη της ζωής της», αμέσως μετά τη γέννηση της μικρής.

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια στα κοινωνικά δίκτυα, το κλίμα είναι διάχυτο από αγάπη. «Ευλογία και υγεία για τα παιδάκια όλου του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές που δέχθηκε, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους συνεργάτες και τους φίλους της που επιμελήθηκαν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα αληθινό παραμύθι.

Το «παρών» στο μυστήριο έδωσαν και αρκετοί στενοί συνεργάτες από τον χώρο της τηλεόρασης, στηρίζοντας την Ελένη Τσολάκη σε αυτό το σημαντικό βήμα της ζωής της. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό, καθώς και άλλα πρόσωπα από την ομάδα του «Happy Day», όπως ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Δήμος Βερύκιος, οι οποίοι μοιράστηκαν με τη σειρά τους φωτογραφίες από τη γιορτινή δεξίωση που ακολούθησε.

Η παρουσιάστρια, η οποία τους τελευταίους μήνες ανοίγεται περισσότερο για τις προκλήσεις της μητρότητας αλλά και για προσωπικές της ανησυχίες, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της νέας καθημερινότητας. Παρά το έντονο επαγγελματικό της πρόγραμμα στην τηλεόραση, η προτεραιότητά της παραμένει η ανατροφή της κόρης της, με την ίδια να εξισορροπεί με επιτυχία τις δημόσιες εμφανίσεις και τις προσωπικές της εξομολογήσεις.

Η βάφτιση της Μαρίας αποτέλεσε μια γιορτή αγάπης, επισφραγίζοντας την ευτυχία του ζευγαριού και δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πάντα. Μετά τη δημόσια ανάρτηση του φωτογραφικού άλμπουμ, οι ευχές των θαυμαστών της παρουσιάστριας «κατέκλυσαν» τα σχόλια, αποδεικνύοντας τη μεγάλη αγάπη που τρέφει το κοινό για την Ελένη Τσολάκη.