Μουσική 13.05.2026

Χρήστος Μάστορας & MEΛISSES: Πρώτη φορά σε διεθνή περιοδεία – Διπλό sold out στη Νέα Υόρκη

Το no1 ελληνικό συγκρότημα, οι MELISSES, κάνουν για πρώτη φορά στη 15ετη καριέρα τους εμφανίσεις εκτός Ευρώπης
Ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜEΛΙSSES κάνουν την πρώτη διεθνή περιοδεία τους, προσθέτοντας ακόμα ένα ορόσημο στην πλούσια μουσική πορεία τους. Η περιοδεία ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη όπου πραγματοποίησαν δύο sold out εμφανίσεις και γνώρισαν την αποθέωση.

Ο πολυδιάστατος και χαρισματικός Χρήστος Μάστορας και το no1 ελληνικό συγκρότημα κάνουν για πρώτη φορά στη 15ετη καριέρα τους εμφανίσεις εκτός Ευρώπης.

Αυτές τις ημέρες βρίσκονται στην Αμερική, ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στον Καναδά και την Αυστραλία και για σχεδόν έναν μήνα θα κάνουν διαδοχικές εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη και η Αδελαΐδα.

Με τις πολυπλατινένιες διαχρονικές επιτυχίες τους που μετρούν εκατομμύρια streams και YouTube views, τις μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Μάστορα και τη γεμάτη παλμό σκηνική παρουσία τους, ξεσηκώνουν την ελληνική ομογένεια και το διεθνές ακροατήριο.

Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού σε Σέρρες, Έδεσσα και Δράμα

H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy
