Celeb World 08.05.2026

«Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου» – Η εξομολόγηση του Χρήστου Μάστορα για τη σχέση τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μέσα από μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση, ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε πόσο σημαντική είναι για εκείνον η συντροφικότητα
Πόπη Βασιλείου

Μία από τις πιο προσωπικές και τρυφερές εξομολογήσεις του έκανε ο Χρήστος Μάστορας, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη και την καθημερινότητα που έχουν χτίσει μαζί τα τελευταία χρόνια. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού και δεν δίστασε να μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τον έρωτα, τη συγκατοίκηση αλλά και τη σημασία που έχει για εκείνον η ουσιαστική συντροφικότητα.

mastoras_akllifoni
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Ο frontman από τις Melisses περιέγραψε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική θέση έχει στη ζωή του η influencer και επιχειρηματίας.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

«Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου. Η σχέση μας μαθεύτηκε κάπως γρήγορα, μάς τσάκωσαν. Είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Με τη δουλειά που κάνει η Γαρυφαλλιά, είναι δύσκολο να κρατηθεί κρυφή η σχέση μας. Μένουμε μαζί από πολύ νωρίς! Εγώ είμαι κατευθείαν στο… ψητό. Είμαι άνθρωπος που θέλει τη συντροφικότητα. Δεν μπορείς να έχεις σχέση και να μένετε χώρια», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.

«Χαμός» στο φινάλε του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα – Το ΝΟΧ γέμισε με λαμπερές παρουσίες

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε ακόμα πιο ανοιχτά για τη δυναμική που έχει η σχέση τους μέσα στο σπίτι, εξηγώντας πως για εκείνον η πραγματική συμβατότητα φαίνεται στις απλές στιγμές της καθημερινότητας.

Ο Χρήστος Μάστορας με λευκό κοστούμι τραγουδάει στη σκηνή του τελικού Sing for Greece 2026 με χορευτές.

«Και οι δύο είμαστε συντροφικοί. Δεν παίζει να κοιμηθούμε χωριστά με τίποτα! Το να είμαι εγώ στο σαλόνι και να βλέπω τηλεόραση και ο άλλος να είναι μέσα, δεν παίζει. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζεις με τον άλλο πραγματικά και ουσιαστικά, αν δε μπορείτε να είστε σε ένα σαλόνι και να μην ανταλλάσσετε κουβέντα, για 10 ώρες αλλά να είστε παρέα και να είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι το ωραίο», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε επίσης πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τις απλές στιγμές που περνούν μαζί, όπως οι κοινές βόλτες και οι έξοδοι για φαγητό, δείχνοντας πως η σχέση τους βασίζεται στην καθημερινή επαφή και στη συναισθηματική σύνδεση.

Χρήστος Μάστορας
https://www.instagram.com/xmastoras/

Η σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη μετρά περίπου τέσσερα χρόνια και παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην ελληνική showbiz. Παρότι και οι δύο κρατούν σχετικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν λείπουν οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις αλλά και τα στιγμιότυπα που μοιράζονται μέσα από τα social media.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ποζάρει με μαντήλι στο κεφάλι και δερμάτινο μπουφάν, εμπνέοντας για συνταγές με γιαούρτι.
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ίδια η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αποκαλύψει πως εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση στη γνωριμία τους.

«Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αφίσες του Χρήστου. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουνα καλεσμένη και κάπως έτσι ήρθαμε κοντά», είχε δηλώσει.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά σε νέα τους φωτογραφία, δείχνοντας την αγάπη τους.
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/?hl=el

Οι δυο τους φαίνεται πως έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην προσωπική τους ζωή, κρατώντας μία σχέση που, παρά την έκθεση και τη δημοσιότητα, παραμένει σταθερή και δυνατή.

Τιραμισού αλλιώς: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετέτρεψε το lip butter της εταιρείας της σε viral γλυκό

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη ΣΧΕΣΗ Χρήστος Μάστορας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Εις το επανιδείν, Σία»: Ο «αινιγματικός» αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στην Σία Κοσιώνη

«Εις το επανιδείν, Σία»: Ο «αινιγματικός» αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στην Σία Κοσιώνη

08.05.2026
Επόμενο
Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

08.05.2026

Δες επίσης

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής
Celeb News

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

08.05.2026
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
Celeb News

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026
«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή
Celeb News

«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο
Celeb News

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

08.05.2026
Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

08.05.2026
«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision
Celeb News

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο