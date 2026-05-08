«Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου» – Η εξομολόγηση του Χρήστου Μάστορα για τη σχέση τους

Μέσα από μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση, ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε πόσο σημαντική είναι για εκείνον η συντροφικότητα

Μία από τις πιο προσωπικές και τρυφερές εξομολογήσεις του έκανε ο Χρήστος Μάστορας, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη και την καθημερινότητα που έχουν χτίσει μαζί τα τελευταία χρόνια. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού και δεν δίστασε να μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τον έρωτα, τη συγκατοίκηση αλλά και τη σημασία που έχει για εκείνον η ουσιαστική συντροφικότητα.

Ο frontman από τις Melisses περιέγραψε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική θέση έχει στη ζωή του η influencer και επιχειρηματίας.

«Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου. Η σχέση μας μαθεύτηκε κάπως γρήγορα, μάς τσάκωσαν. Είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Με τη δουλειά που κάνει η Γαρυφαλλιά, είναι δύσκολο να κρατηθεί κρυφή η σχέση μας. Μένουμε μαζί από πολύ νωρίς! Εγώ είμαι κατευθείαν στο… ψητό. Είμαι άνθρωπος που θέλει τη συντροφικότητα. Δεν μπορείς να έχεις σχέση και να μένετε χώρια», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε ακόμα πιο ανοιχτά για τη δυναμική που έχει η σχέση τους μέσα στο σπίτι, εξηγώντας πως για εκείνον η πραγματική συμβατότητα φαίνεται στις απλές στιγμές της καθημερινότητας.

«Και οι δύο είμαστε συντροφικοί. Δεν παίζει να κοιμηθούμε χωριστά με τίποτα! Το να είμαι εγώ στο σαλόνι και να βλέπω τηλεόραση και ο άλλος να είναι μέσα, δεν παίζει. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζεις με τον άλλο πραγματικά και ουσιαστικά, αν δε μπορείτε να είστε σε ένα σαλόνι και να μην ανταλλάσσετε κουβέντα, για 10 ώρες αλλά να είστε παρέα και να είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι το ωραίο», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε επίσης πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τις απλές στιγμές που περνούν μαζί, όπως οι κοινές βόλτες και οι έξοδοι για φαγητό, δείχνοντας πως η σχέση τους βασίζεται στην καθημερινή επαφή και στη συναισθηματική σύνδεση.

Η σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη μετρά περίπου τέσσερα χρόνια και παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην ελληνική showbiz. Παρότι και οι δύο κρατούν σχετικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν λείπουν οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις αλλά και τα στιγμιότυπα που μοιράζονται μέσα από τα social media.

Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ίδια η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αποκαλύψει πως εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση στη γνωριμία τους.

«Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αφίσες του Χρήστου. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουνα καλεσμένη και κάπως έτσι ήρθαμε κοντά», είχε δηλώσει.

Οι δυο τους φαίνεται πως έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην προσωπική τους ζωή, κρατώντας μία σχέση που, παρά την έκθεση και τη δημοσιότητα, παραμένει σταθερή και δυνατή.

