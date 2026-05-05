Τιραμισού αλά Sugar: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετέτρεψε το lip butter της εταιρείας της σε viral γλυκό

Δες πώς να φτιάξεις ένα πιο πλούσιο και έντονο τιραμισού με σοκολατένια βάση - Ιδανικό για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από το κλασικό

Το τιραμισού είναι από τα πιο κλασικά και αγαπημένα γλυκά, όμως πάντα υπάρχει χώρος για δημιουργικές παραλλαγές που του δίνουν νέα ταυτότητα. Σε αυτή τη συνταγή κρατάμε τον βασικό του χαρακτήρα, αλλά το πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα με πιο έντονη σοκολάτα, διαφορετικές υφές και μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Η έμπνευση για αυτή την εκδοχή ήρθε από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, συνδυάζοντας την αισθητική της με μια πιο παιχνιδιάρικη γαστρονομική ιδέα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό που δεν θυμίζει απλώς το κλασικό τιραμισού, αλλά το επανασυστήνει με πιο «τραγανό» χαρακτήρα και πλούσια κρέμα καφέ. Η ιδέα είναι να συνδυαστεί η γνώριμη γεύση με μια πιο μοντέρνα υφή που σπάει ευχάριστα σε κάθε κομμάτι, δημιουργώντας ένα επιδόρπιο που ξεχωρίζει τόσο σε εμφάνιση όσο και σε γεύση.

Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή

Υλικά

375 γρ. μασκαρπόνε (σε θερμοκρασία δωματίου)

120 γρ. άχνη ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

100 γρ. καφές (μέσα στην κρέμα)

300 γρ. καφές (για τα σαβαγιάρ)

450 γρ. κρέμα γάλακτος 35% (κρύα)

300 γρ. κουβερτούρα (για βάση και επικάλυψη)

25 σαβαγιάρ

1–2 κ.σ. κακάο

30 γρ. κουβερτούρα για ξύσμα

προαιρετικά λίγο κρασί τύπου μαυροδάφνη

Εκτέλεση

1.Για τη βάση: Λιώνεις την κουβερτούρα σε χαμηλή θερμοκρασία και την απλώνεις σε φόρμα σιλικόνης, καλύπτοντας πάτο και τοιχώματα. Το αφήνεις στο ψυγείο για 10–15 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί και να δημιουργηθεί η τραγανή βάση.

2. Για την κρέμα τιραμισού: Σε μίξερ βάζεις μασκαρπόνε, άχνη, βανίλια και 100 γρ. καφέ και χτυπάς μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Προσθέτεις την κρύα κρέμα γάλακτος και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να αποκτήσει παχύρρευστη υφή που να «στέκεται».

3. Για το στήσιμο του γλυκού: Βουτάς τα σαβαγιάρ στον καφέ και τα στρώνεις στη σοκολατένια βάση. Προσθέτεις κρέμα, επαναλαμβάνεις τις στρώσεις και στο τέλος ολοκληρώνεις με κακάο και ξύσμα σοκολάτας.

Το συγκεκριμένο τιραμισού είναι μια πιο μοντέρνα εκδοχή του κλασικού γλυκού, με έντονη σοκολάτα και διαφορετικές υφές που το κάνουν να ξεχωρίζει. Η έμπνευση από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη έδωσε μια πιο δημιουργική και αισθητικά «fresh» προσέγγιση στο αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα γλυκό που συνδυάζει οικείες γεύσεις με νέα παρουσίαση και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο στο τραπέζι.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό