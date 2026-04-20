Life 20.04.2026

Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή

Εύκολο και γρήγορο Frozen Yogurt Bark εμπνευσμένο από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη με γιαούρτι, φρούτα και σοκολάτα
Ειρήνη Στόφυλα

Όταν βλέπεις ένα insta story γεμάτο φρούτα, σοκολάτα και γιαούρτι, δύσκολα δεν σου ανοίγει η όρεξη. Το Frozen Yogurt Bark είναι ακριβώς αυτό: ένα απλό, γρήγορο και εντυπωσιακό γλυκό που μπαίνει στην κατάψυξη και βγαίνει έτοιμο να το σπάσεις σε κομμάτια και να το απολαύσεις. Εμπνευσμένο από το πρόσφατο story της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, με έμφαση στην απλότητα.

Αν ψάχνεις κάτι εύκολο, ελαφρύ και ταυτόχρονα εντυπωσιακό, αυτή η συνταγή γίνεται το νέο σου go-to snack χωρίς καμία προσπάθεια.

Βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόλυτο guilty pleasure!

Υλικά

  • 400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι (ή γιαούρτι 2% για πιο light εκδοχή)
  • 2 κ.σ. μέλι ή σιρόπι αγαύης
  • 1 βανίλια
  • 1 φλ. φράουλες κομμένες
  • 1/2 φλ. blueberries ή άλλα berries
  • 2 κ.σ. λιωμένη σοκολάτα μαύρη ή γάλακτος
  • 2 κ.σ. granola ή ξηροί καρποί της επιλογής σου
Εκτέλεση

  1. Ανακατεύεις το γιαούρτι με το μέλι και τη βανίλια μέχρι να γίνει ένα λείο, κρεμώδες μείγμα.
  2. Στρώνεις λαδόκολλα σε ένα ταψί και απλώνεις το γιαούρτι σε ομοιόμορφη στρώση.
  3. Προσθέτεις από πάνω τα φρούτα, τη granola και ό,τι άλλο θέλεις για έξτρα υφή.
  4. Ρίχνεις τη λιωμένη σοκολάτα σε λεπτές γραμμές.
  5. Βάζεις στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3-4 ώρες μέχρι να παγώσει τελείως.
  6. Όταν είναι έτοιμο, το σπας σε κομμάτια και το σερβίρεις.

Extra tip

Αν θέλεις να το απογειώσεις, μπορείς να προσθέσεις λίγο φυστικοβούτυρο ή κακάο πριν το βάλεις στην κατάψυξη. Επίσης, αν το κόψεις σε ανομοιόμορφα κομμάτια, το αποτέλεσμα δείχνει ακόμα πιο σπιτικό, ιδανικό για φωτογραφία!

Η Μαρία Ηλιάκη έφτιαξε ρεβύθια και εμείς σου έχουμε τη συνταγή!

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

20.04.2026
Επόμενο
Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

20.04.2026

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική
Fitness

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική

20.04.2026
Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή
Life

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

20.04.2026
Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα
Life

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

20.04.2026
Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ
Life

Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ

20.04.2026
Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη
Food

Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη

20.04.2026
Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα
Life

Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα

20.04.2026
Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση
Life

Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση

20.04.2026
Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο
Life

Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο

20.04.2026
Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της
Beauty

Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της

20.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση