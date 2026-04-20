Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή

Όταν βλέπεις ένα insta story γεμάτο φρούτα, σοκολάτα και γιαούρτι, δύσκολα δεν σου ανοίγει η όρεξη. Το Frozen Yogurt Bark είναι ακριβώς αυτό: ένα απλό, γρήγορο και εντυπωσιακό γλυκό που μπαίνει στην κατάψυξη και βγαίνει έτοιμο να το σπάσεις σε κομμάτια και να το απολαύσεις. Εμπνευσμένο από το πρόσφατο story της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, με έμφαση στην απλότητα.

Αν ψάχνεις κάτι εύκολο, ελαφρύ και ταυτόχρονα εντυπωσιακό, αυτή η συνταγή γίνεται το νέο σου go-to snack χωρίς καμία προσπάθεια.

Βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόλυτο guilty pleasure!

Υλικά

400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι (ή γιαούρτι 2% για πιο light εκδοχή)

2 κ.σ. μέλι ή σιρόπι αγαύης

1 βανίλια

1 φλ. φράουλες κομμένες

1/2 φλ. blueberries ή άλλα berries

2 κ.σ. λιωμένη σοκολάτα μαύρη ή γάλακτος

2 κ.σ. granola ή ξηροί καρποί της επιλογής σου

Εκτέλεση

Ανακατεύεις το γιαούρτι με το μέλι και τη βανίλια μέχρι να γίνει ένα λείο, κρεμώδες μείγμα. Στρώνεις λαδόκολλα σε ένα ταψί και απλώνεις το γιαούρτι σε ομοιόμορφη στρώση. Προσθέτεις από πάνω τα φρούτα, τη granola και ό,τι άλλο θέλεις για έξτρα υφή. Ρίχνεις τη λιωμένη σοκολάτα σε λεπτές γραμμές. Βάζεις στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3-4 ώρες μέχρι να παγώσει τελείως. Όταν είναι έτοιμο, το σπας σε κομμάτια και το σερβίρεις.

Extra tip

Αν θέλεις να το απογειώσεις, μπορείς να προσθέσεις λίγο φυστικοβούτυρο ή κακάο πριν το βάλεις στην κατάψυξη. Επίσης, αν το κόψεις σε ανομοιόμορφα κομμάτια, το αποτέλεσμα δείχνει ακόμα πιο σπιτικό, ιδανικό για φωτογραφία!

