Life 07.04.2026

Βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόλυτο guilty pleasure!

Δοκίμασε τα πιο εύκολα και γευστικά βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι και φράουλες - Το guilty pleasure που αξίζεις!
Ειρήνη Στόφυλα

Ξέρεις εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό, δροσερό και γρήγορο; Τα βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι και φράουλες είναι η τέλεια λύση! Συνδυάζουν την πλούσια σοκολάτα με την φρουτένια γεύση με την κρεμώδη υφή του γιαουρτιού, που λιώνει στο στόμα. Η ιδέα θυμίζει τη συνταγή της Γαρυφαλλιάς Καληφωνή, που πρόσφατα μοιράστηκε ένα παρόμοιο γλυκάκι γεμάτο σοκολάτα και φράουλες, εμείς όμως σου δίνουμε μια ακόμα πιο απλή και εύκολη εκδοχή, έτοιμη σε λίγα λεπτά.

Ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε ως σνακ, είτε για πάρτι, ή για όταν θες κάτι γλυκό χωρίς τύψεις. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται φούρνος! Μόνο λίγη υπομονή στο ψυγείο και τα βραχάκια σου είναι έτοιμα για απόλαυση.

Υλικά

  • 200 γρ. σοκολάτα γάλακτος ή κουβερτούρα
  • 150 γρ. γιαούρτι (ιδανικά με γεύση φράουλας)
  • 50 γρ. δημητριακά τύπου cornflakes ή μούσλι
  • Μερικές φράουλες ψιλοκομμένες για extra φρουτένια γεύση
  • Προαιρετικά: ξηροί καρποί, καρύδια ή σταγόνες σοκολάτας για extra crunch

Εκτέλεση

  1. Λιώνεις τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στο φούρνο μικροκυμάτων με προσοχή, για να μην καεί.
  2. Ανακατεύεις το γιαούρτι με τα δημητριακά και τις ψιλοκομμένες φράουλες.
  3. Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  4. Με κουτάλι σχηματίζεις μικρά «βραχάκια» σε ταψί με λαδόκολλα.
  5. Αν θέλεις, ρίξε από πάνω ξηρούς καρπούς ή σταγόνες σοκολάτας.
  6. Βάζεις τα βραχάκια στο ψυγείο για 1–2 ώρες μέχρι να σφίξουν.
Extra tips

Δοκίμασέ τα σε ατομικές θήκες για πιο cute εμφάνιση και αν θες πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αντικατέστησε μέρος της σοκολάτας με λευκή σοκολάτα.

Αυτά τα βραχάκια είναι το απόλυτο guilty pleasure χωρίς τύψεις! Η ιδέα της Γαρυφαλλίας Καληφωνή μας δείχνει ότι η σοκολάτα και το γιαούρτι είναι πάντα το απόλυτο δίδυμο και εμείς απλώς την κάνουμε ακόμα πιο εύκολη για καθημερινή απόλαυση!

5 χρυσαφένιες μυρωδιές που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι 2026

