Το πιο απρόσμενο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ …είναι γυναικείο!

Η αναζήτηση για τον επόμενο 007 συνεχίζεται, με τον σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Πολ Φιγκ, να προτείνει μια εκπληκτική υποψήφια, την ηθοποιό Σίντνεϊ Σουίνι, για τον εμβληματικό ρόλο
Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ «κρέμασε» το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ, και η αναζήτηση για τον διάδοχό του βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Ενώ πολλά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι, η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της, καθώς και η Amazon MGM, δυσκολεύονται να λάβουν τη μεγάλη απόφαση, με τον Ντενί Βιλνέβ να αναμένεται να επιλέξει τον ηθοποιό.

Ωστόσο, οι φήμες και οι προτάσεις για τον νέο 007 συνεχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους, με την πιο πρόσφατη να προκαλεί αίσθηση. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Πολ Φιγκ έριξε στο τραπέζι ένα σενάριο που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα, προτείνοντας ένα όνομα που κανείς δεν περίμενε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του διάσημου πράκτορα.

Η τολμηρή πρόταση του Πολ Φιγκ

Ο Πολ Φιγκ, γνωστός για τις κωμωδίες του αλλά και τη συνεργασία του με τη Σίντνεϊ Σουίνι στην εμπορική επιτυχία του 2025, «The Housemaid», εξέφρασε την επιθυμία του να δει την 28χρονη ηθοποιό στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα μου άρεσε η Σίντνεϊ Σουίνι να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ». Ο Φιγκ δεν σταμάτησε εκεί, προσθέτοντας: «Έχουν υπάρξει ανά περιόδους μερικά φανταστικά Bond girls, αλλά ας την αφήσουμε να γίνει υπερκατάσκοπος. Θα είναι τέλεια».

Η Kim Novak «αδειάζει» τη Sydney Sweeney – «Δεν είναι η κατάλληλη για να με υποδυθεί»

Ο σεβασμός του σκηνοθέτη προς την Σουίνι είναι εμφανής, καθώς την περιέγραψε ως μια ηθοποιό που «εργάζεται πάρα πολύ σκληρά, είναι επαγγελματίας, πανέξυπνη». Πιστεύει μάλιστα ότι «θα γινόταν πολύ καλή κατάσκοπος». Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την συνεργασία τους στην ταινία The Housemaid: Η Sydney Sweeney και η Amanda Seyfried αντιμέτωπες σε ανατρεπτικό θρίλερ.

Η Σίντνεϊ Σουίνι και το 007: Μια σχέση που εξελίσσεται

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι συνδέεται με το σύμπαν του 007. Τον περασμένο Οκτώβριο, η ταλαντούχα ηθοποιός ήταν ένα από τα φαβορί για να υποδυθεί το νέο Bond girl. Ωστόσο, όταν οι δημοσιογράφοι την ρώτησαν σχετικά, η απάντησή της ήταν αποστομωτική και γεμάτη χιούμορ: προτίμησε να μην απαντήσει, λέγοντας απλώς ότι «θα είχε περισσότερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς».

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ήδη αποδείξει την ευελιξία της σε διάφορους ρόλους, και η παρουσία της στα φώτα της δημοσιότητας είναι έντονη, όπως φάνηκε και από το πάρτι της που συγκέντρωσε όλο το Χόλιγουντ. Η ιδέα μιας γυναίκας Τζέιμς Μποντ, και μάλιστα της Σίντνεϊ Σουίνι, είναι σίγουρα μια τολμηρή πρόταση που θα συζητηθεί πολύ. Η ηθοποιός, η οποία θα ενσαρκώσει και την επικίνδυνη γυναίκα της Edith Wharton, διαθέτει το ταλέντο και την προσωπικότητα για να αναλάβει έναν τόσο απαιτητικό ρόλο.

Ο δρόμος προς τον επόμενο 007

Ενώ η τελική απόφαση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ παραμένει στα χέρια του Ντενί Βιλνέβ, οι φήμες και οι προτάσεις όπως αυτή του Πολ Φιγκ κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Το σενάριο της Σίντνεϊ Σουίνι ως 007, αν και «τρελό» για τους παραδοσιακούς θαυμαστές, προσθέτει μια νέα διάσταση στην αναζήτηση του επόμενου θρυλικού πράκτορα.

Sydney Sweeney: Σέξι και κομψή στη νέα συλλογή εσωρούχων SYRN

Προηγούμενο
Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

07.04.2026
Επόμενο
Βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόλυτο guilty pleasure!

Βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόλυτο guilty pleasure!

07.04.2026

Δες επίσης

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της

07.04.2026
Ο Fox McCloud φτάνει στους Mario Bros με τη φωνή του Glen Powell στην πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς
Celeb News

Ο Fox McCloud φτάνει στους Mario Bros με τη φωνή του Glen Powell στην πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς

07.04.2026
Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο
Celeb News

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

07.04.2026
David και Victoria Beckham μαγνητίζουν τα βλέμματα στα εγκαίνια του νέου γηπέδου της Inter Miami
Celeb News

David και Victoria Beckham μαγνητίζουν τα βλέμματα στα εγκαίνια του νέου γηπέδου της Inter Miami

06.04.2026
H Gigi Hadid σπάει τη σιωπή της – Η αλήθεια πίσω από τις αναφορές στα αρχεία Epstein
Celeb News

H Gigi Hadid σπάει τη σιωπή της – Η αλήθεια πίσω από τις αναφορές στα αρχεία Epstein

06.04.2026
Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»
Celeb News

Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»

06.04.2026
Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια — Η αποκάλυψη που σοκάρει
Celeb News

Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια — Η αποκάλυψη που σοκάρει

06.04.2026
Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Celeb News

Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

06.04.2026
Η ιστορία χρόνων πίσω από τη συνάντηση στο μαιευτήριο: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν μπορούσε να λείπει
Celeb News

Η ιστορία χρόνων πίσω από τη συνάντηση στο μαιευτήριο: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν μπορούσε να λείπει

06.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της