Το πιο απρόσμενο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ …είναι γυναικείο!

Η αναζήτηση για τον επόμενο 007 συνεχίζεται, με τον σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Πολ Φιγκ, να προτείνει μια εκπληκτική υποψήφια, την ηθοποιό Σίντνεϊ Σουίνι, για τον εμβληματικό ρόλο

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ «κρέμασε» το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ, και η αναζήτηση για τον διάδοχό του βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Ενώ πολλά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι, η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της, καθώς και η Amazon MGM, δυσκολεύονται να λάβουν τη μεγάλη απόφαση, με τον Ντενί Βιλνέβ να αναμένεται να επιλέξει τον ηθοποιό.

Ωστόσο, οι φήμες και οι προτάσεις για τον νέο 007 συνεχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους, με την πιο πρόσφατη να προκαλεί αίσθηση. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Πολ Φιγκ έριξε στο τραπέζι ένα σενάριο που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα, προτείνοντας ένα όνομα που κανείς δεν περίμενε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του διάσημου πράκτορα.

Η τολμηρή πρόταση του Πολ Φιγκ

Ο Πολ Φιγκ, γνωστός για τις κωμωδίες του αλλά και τη συνεργασία του με τη Σίντνεϊ Σουίνι στην εμπορική επιτυχία του 2025, «The Housemaid», εξέφρασε την επιθυμία του να δει την 28χρονη ηθοποιό στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα μου άρεσε η Σίντνεϊ Σουίνι να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ». Ο Φιγκ δεν σταμάτησε εκεί, προσθέτοντας: «Έχουν υπάρξει ανά περιόδους μερικά φανταστικά Bond girls, αλλά ας την αφήσουμε να γίνει υπερκατάσκοπος. Θα είναι τέλεια».

Ο σεβασμός του σκηνοθέτη προς την Σουίνι είναι εμφανής, καθώς την περιέγραψε ως μια ηθοποιό που «εργάζεται πάρα πολύ σκληρά, είναι επαγγελματίας, πανέξυπνη». Πιστεύει μάλιστα ότι «θα γινόταν πολύ καλή κατάσκοπος».

Η Σίντνεϊ Σουίνι και το 007: Μια σχέση που εξελίσσεται

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι συνδέεται με το σύμπαν του 007. Τον περασμένο Οκτώβριο, η ταλαντούχα ηθοποιός ήταν ένα από τα φαβορί για να υποδυθεί το νέο Bond girl. Ωστόσο, όταν οι δημοσιογράφοι την ρώτησαν σχετικά, η απάντησή της ήταν αποστομωτική και γεμάτη χιούμορ: προτίμησε να μην απαντήσει, λέγοντας απλώς ότι «θα είχε περισσότερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς».

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ήδη αποδείξει την ευελιξία της σε διάφορους ρόλους, και η παρουσία της στα φώτα της δημοσιότητας είναι έντονη, όπως φάνηκε και από το πάρτι της που συγκέντρωσε όλο το Χόλιγουντ. Η ιδέα μιας γυναίκας Τζέιμς Μποντ, και μάλιστα της Σίντνεϊ Σουίνι, είναι σίγουρα μια τολμηρή πρόταση που θα συζητηθεί πολύ. Η ηθοποιός, η οποία θα ενσαρκώσει και την επικίνδυνη γυναίκα της Edith Wharton, διαθέτει το ταλέντο και την προσωπικότητα για να αναλάβει έναν τόσο απαιτητικό ρόλο.

Ο δρόμος προς τον επόμενο 007

Ενώ η τελική απόφαση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ παραμένει στα χέρια του Ντενί Βιλνέβ, οι φήμες και οι προτάσεις όπως αυτή του Πολ Φιγκ κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Το σενάριο της Σίντνεϊ Σουίνι ως 007, αν και «τρελό» για τους παραδοσιακούς θαυμαστές, προσθέτει μια νέα διάσταση στην αναζήτηση του επόμενου θρυλικού πράκτορα.

