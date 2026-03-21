Fashion 21.03.2026

Sydney Sweeney: Σέξι και κομψή στη νέα συλλογή εσωρούχων SYRN

sweeney
Η Sydney Sweeney επεκτείνει τη δημιουργικότητά της στον χώρο της μόδας με τη νέα συλλογή εσωρούχων SYRN
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη μεγάλη οθόνη. Η 28χρονη ηθοποιός επεκτείνει δυναμικά το δημιουργικό της πεδίο στον κόσμο της μόδας, με το brand εσωρούχων της, SYRN, να κερδίζει ήδη τις εντυπώσεις.

Η νέα συλλογή παρουσιάστηκε μέσα από μια σειρά σέξι και αισθησιακών αναρτήσεων στο Instagram, όπου η Sweeney ποζάρει με κομμάτια σε απαλά ροζ και off-white χρώματα. Η αισθητική της σειράς κινείται γύρω από τη θηλυκότητα και τη γοητεία, αναδεικνύοντας δαντέλα και κομψές γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα με χάρη.

sydney_sweney
https://www.instagram.com/syrn/?hl=el

Διάβασε επίσης: Πες «αντίο» στα τζιν παντελόνια και υποδέξου τις cargo βερμούδες

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται το «Starlet Halter Unlined Bra», ενώ η δεύτερη κυκλοφορία της σειράς, «Seductress», αναμένεται στις 24 Μαρτίου, με τη Sweeney να υπόσχεται ακόμα περισσότερες επιλογές που θα μαγνητίσουν τις fashion lovers.

Η επιτυχία του SYRN δεν είναι τυχαία. Η πρώτη συλλογή εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, αποδεικνύοντας τη δυναμική του brand. Παράλληλα, η Sweeney εξετάζει την επέκταση στον χώρο της ομορφιάς, έχοντας ήδη καταθέσει αίτηση για εμπορικό σήμα που αφορά προϊόντα περιποίησης δέρματος και καλλυντικά, σηματοδοτώντας τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου lifestyle brand.

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/syrn/?hl=el

Η φιλοσοφία πίσω από το SYRN βασίζεται στη συμπερίληψη και την αυθεντικότητα. Η Sweeney επιθυμεί να σχεδιάζει εσώρουχα που αγκαλιάζουν κάθε σωματότυπο, κάνοντας κάθε γυναίκα να νιώθει άνετα και όμορφα. Όπως η ίδια δηλώνει: «Θέλω να βλέπω τα κομμάτια μου σε κάθε σώμα. Δεν μπορώ να είμαι η μόνη που τα φορά. Θέλω όλες οι γυναίκες να νιώθουν υπέροχα».

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/syrn/?hl=el

Με τη δυναμική της παρουσία τόσο στη μόδα όσο και στη σκηνή της υποκριτικής, η Sydney Sweeney δείχνει ότι το μέλλον της ανήκει σε εκείνη που τολμά να αναδείξει τη θηλυκότητα, το στυλ και την αυθεντικότητα σε κάθε δημιουργία της.

Διάβασε επίσης: 5 outfits για να παραμείνεις κομψή στις πασχαλινές διακοπές στο χωριό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Sydney Sweeney SYRN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Balloon skirt: Το statement κομμάτι που ανανεώνει κάθε σύνολο

Το λιλά επιστρέφει στο μακιγιάζ και γίνεται η πιο φρέσκια τάση

Τα 4 πιο πεισματάρικα ζώδια και γιατί όλοι θέλουν να τα έχουν φίλους

Πώς να στολίσεις το πασχαλινό σου τραπέζι με λουλούδια και να το ζηλέψουν όλοι

Εαρινή Ισημερία 2026: Μπήκε και επίσημα η άνοιξη, πότε αλλάζει η ώρα

Αυτά τα 4 ζώδια πατάνε restart και τα αλλάζουν όλα

Cherry Blossom Nails: Το floral μανικιούρ που κάνει θραύση φέτος την άνοιξη

Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας: Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας

Πες «αντίο» στα τζιν παντελόνια και υποδέξου τις cargo βερμούδες

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό