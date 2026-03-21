Η Kirsten Dunst εντάσσεται στο καστ του Minecraft Movie 2

Η συνέχεια του κινηματογραφικού «Minecraft» ενισχύεται με ένα ακόμη ισχυρό όνομα, καθώς η Kirsten Dunst προστίθεται στο καστ μιας από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές των τελευταίων ετών. Η Kirsten Dunst εντάχθηκε επίσημα στο καστ της συνέχειας του «Minecraft Movie», επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που ήθελαν την ηθοποιό να εξετάζει τη συμμετοχή της στο project. Η νέα ταινία της Warner Bros. και της Legendary βρίσκεται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης, με την παραγωγή να διατηρεί προς το παρόν μυστικές τις λεπτομέρειες της πλοκής και τον ρόλο που θα αναλάβει η Kirsten Dunst.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά από μια πιο χαλαρή δήλωση της ίδιας, όταν είχε αναφέρει με χιούμορ ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στη συνέχεια της ταινίας, τονίζοντας ότι τα παιδιά της αγαπούν το «Minecraft» και ότι μια εμπορική επιτυχία θα ήταν καλοδεχούμενη. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά «ίσως να κάνω μια ταινία όπου δεν θα χάνω χρήματα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιθυμεί να συνδυάσει καλλιτεχνικές επιλογές με εμπορική απήχηση.

Η πρώτη ταινία «Minecraft Movie», με πρωταγωνιστές τους Jack Black και Jason Momoa, σημείωσε τεράστια επιτυχία το 2025, καταγράφοντας άνοιγμα 163 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνολικά έσοδα που έφτασαν τα 424 εκατομμύρια, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο πλησίασε το 1 δισεκατομμύριο. Στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Danielle Brooks, Matt Berry και Jennifer Coolidge, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν και στη συνέχεια.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει και πάλι ο Jared Hess, ο οποίος θα συνυπογράψει το σενάριο μαζί με τον Chris Galletta. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου 2027, με την παραγωγή να επιδιώκει να επαναλάβει την επιτυχία της πρώτης ταινίας.

Η Kirsten Dunst διαθέτει μια ιδιαίτερα πλούσια φιλμογραφία που συνδυάζει ανεξάρτητο κινηματογράφο και εμπορικές επιτυχίες. Έχει συνεργαστεί με δημιουργούς όπως η Sofia Coppola σε ταινίες όπως «The Virgin Suicides», «Marie Antoinette» και «The Beguiled», ενώ έχει συμμετάσχει και σε δημοφιλείς παραγωγές όπως «Bring It On», «Jumanji» και η τριλογία «Spider-Man» του Sam Raimi.

Τα τελευταία χρόνια, η Kirsten Dunst έχει ενισχύσει την παρουσία της σε πιο απαιτητικά κινηματογραφικά έργα, με συμμετοχές στις ταινίες «The Power of the Dog» του Jane Campion, για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ, «Civil War» του Alex Garland και «Roofman» του Derek Cianfrance.

Με τη συμμετοχή της στο «Minecraft Movie 2», η Kirsten Dunst φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά και στο πεδίο των μεγάλων εμπορικών παραγωγών, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για μία από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες των επόμενων ετών.

