 Η Rebecca Ferguson σχεδόν απουσιάζει από το Dune Part Three

Η Rebecca Ferguson  μιλά για την περιορισμένη παρουσία της και το αίσθημα απουσίας από το φινάλε της τριλογίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Παρά την έντονη παρουσία της στα προηγούμενα κεφάλαια της σειράς, η Rebecca Ferguson φαίνεται πως θα έχει εξαιρετικά περιορισμένο ρόλο στο τρίτο μέρος της επιτυχημένης κινηματογραφικής saga. Η Rebecca Ferguson αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της στο «Dune: Part Three» περιορίζεται σε μία και μόνο σκηνή, παρά το γεγονός ότι η Lady Jessica αποτελεί έναν από τους βασικούς χαρακτήρες των προηγούμενων ταινιών.

Η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της σε συνέντευξη στο podcast του Josh Horowitz, εξηγώντας ότι η παρουσία της στο νέο κεφάλαιο της τριλογίας του Denis Villeneuve είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το σενάριο είναι εξαιρετικό, το έχω διαβάσει και πιστεύω ότι η ταινία θα είναι φανταστική, αλλά η δική μου διαδρομή ολοκληρώθηκε στα δύο πρώτα μέρη».

Η Rebecca Ferguson πρόσθεσε ότι ο χαρακτήρας της δεν προοριζόταν αρχικά να εμφανιστεί στην τρίτη ταινία, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι η Lady Jessica ήταν καν σχεδιασμένη για το τρίτο μέρος, αλλά ο Denis Villeneuve αποφάσισε ότι χρειάζεται μία σκηνή και έτσι συμμετέχω σε μία σκηνή».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή ήταν ιδιαίτερη, καθώς επέστρεψε σε ένα γνώριμο κινηματογραφικό περιβάλλον χωρίς να έχει ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Όπως σημείωσε, «ήταν μια περίεργη αίσθηση να βρίσκομαι σε ένα πλατό που γνωρίζω τόσο καλά και να ξέρω ότι δεν αποτελώ πλέον μέρος του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο αίσθημα απουσίας που ένιωσε, λέγοντας ότι «υπάρχει πολύ έντονο το συναίσθημα ότι χάνεις κάτι, αλλά ταυτόχρονα αποδέχεσαι ότι έτσι έχουν τα πράγματα».

Η περιορισμένη παρουσία της Lady Jessica συνδέεται και με το λογοτεχνικό υλικό, καθώς το «Dune Part Three» βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Frank Herbert, όπου ο συγκεκριμένος χαρακτήρας δεν έχει κεντρικό ρόλο. Η νέα ταινία τοποθετείται χρονικά 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune Part Two» και επικεντρώνεται στην εσωτερική σύγκρουση του Paul Atreides, μετά την άνοδό του στην εξουσία και την έναρξη ενός ιερού πολέμου.

Στο καστ συμμετέχουν οι Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson και Javier Bardem. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου, αποτελώντας το φινάλε της κινηματογραφικής τριλογίας του Denis Villeneuve.

